Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.10.2025

Có nên mở trung tâm giao dịch nhà đất online?
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về việc thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất online, là nơi người dân có thể mua bán, chuyển nhượng, định giá bất động sản... Xung quanh đề xuất này cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. (trang 4)
MTTQ VN phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10
Chiều 2.10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra. (trang 8)
Khắc phục hậu quả bão số 10: Nước rút đến đâu, dọn dẹp ngay tới đó
Cho đến chiều 2.10, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nước lũ đang rút, nhưng hàng ngàn ngôi nhà vẫn ngập sâu trong nước lũ. Các lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm "nước rút đến đâu dọn dẹp ngay tới đó". (trang 22)
Bình luận (0)