Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.10.2025

Có nên mở trung tâm giao dịch nhà đất online?

Trung tâm giao dịch nhà đất online do nhà nước quản lý được cho sẽ giúp thị trường minh bạch, hạn chế rủi ro cho người dân ẢNH: ĐÌNH SƠN

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về việc thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất online, là nơi người dân có thể mua bán, chuyển nhượng, định giá bất động sản... Xung quanh đề xuất này cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. (trang 4)

MTTQ VN phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN tiếp nhận số tiền ủng hộ 500 tỉ đồng của Tập đoàn Vingroup qua Quỹ Thiện tâm ẢNH: GIA HÂN

Chiều 2.10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra. (trang 8)

Khắc phục hậu quả bão số 10: Nước rút đến đâu, dọn dẹp ngay tới đó

Người dân xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa) dọn dẹp bùn đất sau khi nước lũ rút ẢNH: PHÚC NGƯ

Cho đến chiều 2.10, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nước lũ đang rút, nhưng hàng ngàn ngôi nhà vẫn ngập sâu trong nước lũ. Các lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm "nước rút đến đâu dọn dẹp ngay tới đó". (trang 22)