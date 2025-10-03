Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
03/10/2025 04:09 GMT+7

Tin tức Có nên mở trung tâm giao dịch nhà đất online?; MTTQ VN phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10; Khắc phục hậu quả bão số 10: Nước rút đến đâu, dọn dẹp ngay tới đó... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 3.10.2025.

Có nên mở trung tâm giao dịch nhà đất online?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.10.2025 - Ảnh 1.

Trung tâm giao dịch nhà đất online do nhà nước quản lý được cho sẽ giúp thị trường minh bạch, hạn chế rủi ro cho người dân

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về việc thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất online, là nơi người dân có thể mua bán, chuyển nhượng, định giá bất động sản... Xung quanh đề xuất này cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. (trang 4)

MTTQ VN phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.10.2025 - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN tiếp nhận số tiền ủng hộ 500 tỉ đồng của Tập đoàn Vingroup qua Quỹ Thiện tâm

ẢNH: GIA HÂN

Chiều 2.10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra. (trang 8)

Khắc phục hậu quả bão số 10: Nước rút đến đâu, dọn dẹp ngay tới đó

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.10.2025 - Ảnh 3.

Người dân xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa) dọn dẹp bùn đất sau khi nước lũ rút

ẢNH: PHÚC NGƯ

Cho đến chiều 2.10, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nước lũ đang rút, nhưng hàng ngàn ngôi nhà vẫn ngập sâu trong nước lũ. Các lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm "nước rút đến đâu dọn dẹp ngay tới đó". (trang 22)

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Báo Thanh Niên Trung tâm giao dịch nhà đất online ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 khắc phục hậu quả bão số 10
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
