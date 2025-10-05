Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
05/10/2025 04:30 GMT+7

Tin tức TP.HCM thí điểm làn đường riêng cho xe đạp; Vì sao người dân chưa "mặn mà" với công chứng điện tử?; Thách thức cho nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 5.10.2025.

TP.HCM thí điểm làn đường riêng cho xe đạp

Dự kiến đầu năm 2026, TP.HCM lần đầu tiên có làn đường riêng dành cho xe đạp để thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải và kết nối nhiều phương tiện công cộng.

Làn đường xe đạp tp . Hcm: Bước tiến mới cho giao thông xanh và bền vững - Ảnh 1.

Thời gian qua, xe đạp công cộng thu hút nhiều bạn trẻ sử dụng để tham quan, ngắm cảnh khu vực trung tâm TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Vì sao người dân chưa "mặn mà" với công chứng điện tử?

Công chứng điện tử mang lại lợi ích cho người dân khi tiết kiệm thời gian vì không cần di chuyển, tiết kiệm chi phí nhờ thực hiện trực tuyến từ xa; giảm thủ tục giấy tờ... Nhưng đến nay, người dân vẫn chưa "mặn mà" với công chứng điện tử.

Làn đường xe đạp tp . Hcm: Bước tiến mới cho giao thông xanh và bền vững - Ảnh 2.

Sở Tư pháp TP.HCM triển khai thực hiện công chứng điện tử trong tháng 10.2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thách thức cho nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Bà Sanae Takaichi (64 tuổi) đã được bầu chọn làm chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) của Nhật Bản để tiến tới thay ông Shigeru Ishiba làm thủ tướng nước này. Thách thức gì đang chờ bà Takaichi – người sắp trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật.

Làn đường xe đạp tp . Hcm: Bước tiến mới cho giao thông xanh và bền vững - Ảnh 3.

Bà Sanae Takaichi phát biểu vào ngày 4.10

Ảnh: Reuters


