Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.10.2025

TP.HCM thí điểm làn đường riêng cho xe đạp
Dự kiến đầu năm 2026, TP.HCM lần đầu tiên có làn đường riêng dành cho xe đạp để thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải và kết nối nhiều phương tiện công cộng.
Vì sao người dân chưa "mặn mà" với công chứng điện tử?
Công chứng điện tử mang lại lợi ích cho người dân khi tiết kiệm thời gian vì không cần di chuyển, tiết kiệm chi phí nhờ thực hiện trực tuyến từ xa; giảm thủ tục giấy tờ... Nhưng đến nay, người dân vẫn chưa "mặn mà" với công chứng điện tử.
Thách thức cho nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản
Bà Sanae Takaichi (64 tuổi) đã được bầu chọn làm chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) của Nhật Bản để tiến tới thay ông Shigeru Ishiba làm thủ tướng nước này. Thách thức gì đang chờ bà Takaichi – người sắp trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật.
