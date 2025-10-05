Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.10.2025

TP.HCM thí điểm làn đường riêng cho xe đạp

Dự kiến đầu năm 2026, TP.HCM lần đầu tiên có làn đường riêng dành cho xe đạp để thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải và kết nối nhiều phương tiện công cộng.

Thời gian qua, xe đạp công cộng thu hút nhiều bạn trẻ sử dụng để tham quan, ngắm cảnh khu vực trung tâm TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Vì sao người dân chưa "mặn mà" với công chứng điện tử?

Công chứng điện tử mang lại lợi ích cho người dân khi tiết kiệm thời gian vì không cần di chuyển, tiết kiệm chi phí nhờ thực hiện trực tuyến từ xa; giảm thủ tục giấy tờ... Nhưng đến nay, người dân vẫn chưa "mặn mà" với công chứng điện tử.

Sở Tư pháp TP.HCM triển khai thực hiện công chứng điện tử trong tháng 10.2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Thách thức cho nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Bà Sanae Takaichi (64 tuổi) đã được bầu chọn làm chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) của Nhật Bản để tiến tới thay ông Shigeru Ishiba làm thủ tướng nước này. Thách thức gì đang chờ bà Takaichi – người sắp trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật.

Bà Sanae Takaichi phát biểu vào ngày 4.10 Ảnh: Reuters



