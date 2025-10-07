Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.10.2025

Không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành T.Ư

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII Ảnh: TTXVN

Sáng 6.10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên khai mạc Hội nghị.

Thúc đẩy các trụ cột, đưa kinh tế tăng trưởng về đích

Tăng trưởng kinh tế của VN 9 tháng năm 2025 đạt mức 7,84%, là mức tăng cao thứ hai trong giai đoạn 2011 - 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tăng trưởng GDP cả nước trong 9 tháng năm 2025 đạt mức cao thứ hai trong giai đoạn 2011 - 2025 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy kinh tế tăng trưởng hơn 8% trong năm nay.

56 giờ truy bắt kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai

Lê Sỹ Tùng sau khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Chiều 6.10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ án bắn chết 3 người ở xã Đăk Nhau (H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), tỉnh Đồng Nai.