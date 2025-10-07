Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
07/10/2025 03:45 GMT+7

Tin tức Không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành T.Ư; Thúc đẩy các trụ cột, đưa kinh tế tăng trưởng về đích; 56 giờ truy bắt kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.10.2025.

Không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành T.Ư

- Ảnh 1.

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII

Ảnh: TTXVN

Sáng 6.10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên khai mạc Hội nghị.

Thúc đẩy các trụ cột, đưa kinh tế tăng trưởng về đích

- Ảnh 2.

Tăng trưởng kinh tế của VN 9 tháng năm 2025 đạt mức 7,84%, là mức tăng cao thứ hai trong giai đoạn 2011 - 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Tăng trưởng GDP cả nước trong 9 tháng năm 2025 đạt mức cao thứ hai trong giai đoạn 2011 - 2025 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy kinh tế tăng trưởng hơn 8% trong năm nay.

56 giờ truy bắt kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai

- Ảnh 3.

Lê Sỹ Tùng sau khi bị bắt

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Chiều 6.10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ án bắn chết 3 người ở xã Đăk Nhau (H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), tỉnh Đồng Nai.

