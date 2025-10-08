Sáng 8.10.2025, Bộ Quốc phòng vừa lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân dân các địa bàn bị chia cắt, ngập lụt nặng tại tỉnh Lạng Sơn.

Ngập lụt Lạng Sơn nhìn từ máy bay quân sự

Máy bay trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 và Mi-171 số hiệu SAR-03 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân) đã thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân dân các địa bàn bị chia cắt, ngập lụt nặng tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo kế hoạch, trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 do đại tá Nguyễn Bá Đức (Phó trung đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Trung đoàn 916) sẽ thực hiện cứu trợ tại địa bàn xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-03 do thượng tá Nguyễn Văn Hoàng (Phó chính ủy Trung đoàn 916) sẽ cứu trợ tại địa bàn xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn (thuộc các xã Vân Nham và Đô Lương, thuyện Hữu Lũng cũ).