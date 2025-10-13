Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.10.2025

TP.HCM định hình siêu đô thị đáng sống
Sáng nay (13.10), phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra tại Học viện Cán bộ TP.HCM (P.Bình Thạnh) với sự tham dự của 550 đại biểu. Theo kế hoạch, Đại hội diễn ra từ ngày 13-15.10.
Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10: Doanh nghiệp đã sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình
Một khảo sát nhanh của Báo Thanh Niên thực hiện cho thấy các doanh nghiệp phấn chấn và kỳ vọng rất lớn vào công cuộc cải cách thể chế của Đảng và Nhà nước. Hầu hết các doanh nhân khẳng định nếu chủ trương được thực thi nhanh, sẽ là cơ hội để khối kinh tế tư nhân bung nội lực, đón làn gió mới để bứt lên, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Căng thẳng Mỹ - Trung liệu còn leo thang ?
Đợt leo thang căng thẳng thương mại bất ngờ giữa Trung Quốc và Mỹ đã gây tác động lớn đến thị trường nhưng được kỳ vọng chỉ là chiến thuật đàm phán tạm thời.
