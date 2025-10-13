Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
13/10/2025 06:00 GMT+7

Tin tức TP.HCM định hình siêu đô thị đáng sống, Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10: doanh nghiệp đã sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình, Căng thẳng Mỹ - Trung liệu còn leo thang?… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 13.10.2025.

TP.HCM định hình siêu đô thị đáng sống

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu tham quan tuyến metro số 1(Bến Thành - Suối Tiên) sáng 12.10

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Sáng nay (13.10), phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra tại Học viện Cán bộ TP.HCM (P.Bình Thạnh) với sự tham dự của 550 đại biểu. Theo kế hoạch, Đại hội diễn ra từ ngày 13-15.10.

Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10: Doanh nghiệp đã sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình

- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan triển lãm “Những thành tựu trong phát triển kinh tế tư nhân và các gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân” nhân Hội nghị toàn quốc quán triệt,triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân ngày 18.5.2025

ẢNH: TTXVN

Một khảo sát nhanh của Báo Thanh Niên thực hiện cho thấy các doanh nghiệp phấn chấn và kỳ vọng rất lớn vào công cuộc cải cách thể chế của Đảng và Nhà nước. Hầu hết các doanh nhân khẳng định nếu chủ trương được thực thi nhanh, sẽ là cơ hội để khối kinh tế tư nhân bung nội lực, đón làn gió mới để bứt lên, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Căng thẳng Mỹ - Trung liệu còn leo thang ?

- Ảnh 4.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp ở Hàn Quốc vào tháng sau

ẢNH: AFP

Đợt leo thang căng thẳng thương mại bất ngờ giữa Trung Quốc và Mỹ đã gây tác động lớn đến thị trường nhưng được kỳ vọng chỉ là chiến thuật đàm phán tạm thời.

