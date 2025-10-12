Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.10.2025

Metro, "phép màu" cho giao thông công cộng TP.HCM

Giờ đây, tuyến metro số 1 đã chở trên mình hàng triệu người từ khi đưa vào sử dụng. Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, giao thông công cộng TP.HCM đã "lột xác", từ ế sang quá tải; từ xăng sang sạch...

Đường sắt đô thị đã vẽ những nét bứt phá cho bức tranh giao thông công cộng của TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Hữu Lũng và những vách đá "đẻ" trứng vàng

Thanh bình, nguyên sơ, những dãy núi đá vôi ở Hữu Lũng (Lạng Sơn) từ trước năm 2012 là một chốn xa đầy lạ lẫm. Nhưng nay thì khác, Hữu Lũng đã thành "thánh địa" của những người yêu thể thao leo núi mạo hiểm khắp thế giới tìm về.

Kỹ thuật pinch (bóp vào mép đá), động tác được sử dụngnhiều khi leo núi ở Hữu Lũng ẢNH: LAM PHONG

Thương chiến Mỹ - Trung bất ngờ leo thang

Sau một thời gian tạm lắng căng thẳng kèm những động thái hướng đến đàm phán, Mỹ và Trung Quốc bất ngờ leo thang căng thẳng thương mại bằng các biện pháp "ăn miếng trả miếng".