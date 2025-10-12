Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.10.2025

Metro, "phép màu" cho giao thông công cộng TP.HCM
Giờ đây, tuyến metro số 1 đã chở trên mình hàng triệu người từ khi đưa vào sử dụng. Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, giao thông công cộng TP.HCM đã "lột xác", từ ế sang quá tải; từ xăng sang sạch...
Hữu Lũng và những vách đá "đẻ" trứng vàng
Thanh bình, nguyên sơ, những dãy núi đá vôi ở Hữu Lũng (Lạng Sơn) từ trước năm 2012 là một chốn xa đầy lạ lẫm. Nhưng nay thì khác, Hữu Lũng đã thành "thánh địa" của những người yêu thể thao leo núi mạo hiểm khắp thế giới tìm về.
Thương chiến Mỹ - Trung bất ngờ leo thang
Sau một thời gian tạm lắng căng thẳng kèm những động thái hướng đến đàm phán, Mỹ và Trung Quốc bất ngờ leo thang căng thẳng thương mại bằng các biện pháp "ăn miếng trả miếng".
Bình luận (0)