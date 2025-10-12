Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
12/10/2025 04:30 GMT+7

Tin tức Metro, "phép màu" cho giao thông công cộng TP.HCM; Hữu Lũng và những vách đá "đẻ" trứng vàng; Thương chiến Mỹ - Trung bất ngờ leo thang... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 12.10.2025.

Metro, "phép màu" cho giao thông công cộng TP.HCM

Giờ đây, tuyến metro số 1 đã chở trên mình hàng triệu người từ khi đưa vào sử dụng. Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, giao thông công cộng TP.HCM đã "lột xác", từ ế sang quá tải; từ xăng sang sạch...

Tuyến Metro số 1 mang phép màu cho giao thông công cộng TP . HCM hiện đại - Ảnh 1.

Đường sắt đô thị đã vẽ những nét bứt phá cho bức tranh giao thông công cộng của TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hữu Lũng và những vách đá "đẻ" trứng vàng

Thanh bình, nguyên sơ, những dãy núi đá vôi ở Hữu Lũng (Lạng Sơn) từ trước năm 2012 là một chốn xa đầy lạ lẫm. Nhưng nay thì khác, Hữu Lũng đã thành "thánh địa" của những người yêu thể thao leo núi mạo hiểm khắp thế giới tìm về.

Tuyến Metro số 1 mang phép màu cho giao thông công cộng TP . HCM hiện đại - Ảnh 2.

Kỹ thuật pinch (bóp vào mép đá), động tác được sử dụngnhiều khi leo núi ở Hữu Lũng

ẢNH: LAM PHONG

Thương chiến Mỹ - Trung bất ngờ leo thang

Sau một thời gian tạm lắng căng thẳng kèm những động thái hướng đến đàm phán, Mỹ và Trung Quốc bất ngờ leo thang căng thẳng thương mại bằng các biện pháp "ăn miếng trả miếng".

Tuyến Metro số 1 mang phép màu cho giao thông công cộng TP . HCM hiện đại - Ảnh 3.

Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong lần gặp nhau tại Nhật vào năm 2019

ẢNH: REUTERS

 

Tin tức đặc biệt trên báo in metro thương chiến Mỹ - Trung Hữu Lũng tuyến metro số 1
