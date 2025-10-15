Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.10.2025

TP.HCM hướng tới vị thế dẫn đầu về đổi mới sáng tạo
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP.HCM phát huy truyền thống, lấy lại vị thế cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo dẫn đầu trong cả nước.
Đội tuyển VN thắng vẫn chưa sướng
Tối 14.10, trên sân Thống Nhất, đội tuyển VN có chiến thắng khó khăn trước Nepal ở màn tái đấu với tỷ số 1-0 để tiếp tục bám đuổi Malaysia trong cuộc đua đến với Asian Cup 2027.
Hy vọng về "kỷ nguyên hòa bình" ở Trung Đông
Thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza được nhiều lãnh đạo xem là bàn đạp để hướng đến xây dựng khu vực Trung Đông ổn định.
