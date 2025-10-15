Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.10.2025

TP.HCM hướng tới vị thế dẫn đầu về đổi mới sáng tạo

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP.HCM phát huy truyền thống, lấy lại vị thế cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo dẫn đầu trong cả nước.

Đội tuyển VN thắng vẫn chưa sướng

Đội tuyển VN (phải) thắng chật vật với những mảnh ghép U.23 Ảnh: ĐỘC LẬP

Tối 14.10, trên sân Thống Nhất, đội tuyển VN có chiến thắng khó khăn trước Nepal ở màn tái đấu với tỷ số 1-0 để tiếp tục bám đuổi Malaysia trong cuộc đua đến với Asian Cup 2027.

Hy vọng về "kỷ nguyên hòa bình" ở Trung Đông

Đám đông tại TP.Khan Younis ở Gaza ăn mừng vào ngày 13.10 khi các tù nhân người Palestine được trả tự do Ảnh: Reuters

Thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza được nhiều lãnh đạo xem là bàn đạp để hướng đến xây dựng khu vực Trung Đông ổn định.