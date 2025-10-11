Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dự án sân bay Long Thành ra sao khi hứng 21 cơn mưa lớn trong 1 tháng?

Lê Lâm
Lê Lâm
11/10/2025 09:34 GMT+7

Trong tháng 9.2025, tại sân bay Long Thành có 21 ngày mưa lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng công tác thi công. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã chỉ đạo các liên danh nhà thầu có những biện pháp thi công phù hợp.

Theo ACV, trong tháng 9.2025, sân bay Long Thành hứng đến 21 cơn mưa lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng công tác thi công, gián đoạn nhiều hạng mục, nhất là các công trình ngầm như tuynel, hệ thống thoát nước, nền đường…

Dự án sân bay Long Thành ra sao khi hứng 21 cơn mưa lớn trong 1 tháng?- Ảnh 1.

ACV đã chỉ đạo các liên danh nhà thầu có các biện pháp thi công phù hợp, huy động hàng trăm mũi thi công, gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và khoảng 3.000 thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án cuối năm 2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại giữa năm 2026

ẢNH: ACV

Dự án sân bay Long Thành ra sao khi hứng 21 cơn mưa lớn trong 1 tháng?- Ảnh 2.

Đường băng cất hạ cánh đến nay cơ bản đã hoàn thành, ngày 26.9 vừa qua, sân bay Long Thành đã chính thức đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên

ẢNH: ACV

Dự án sân bay Long Thành ra sao khi hứng 21 cơn mưa lớn trong 1 tháng?- Ảnh 3.

Đối với nhà ga hành khách, trong tháng 8.2025 đã hoàn thành lắp đặt kết cấu thép mái chính và các khu vực mái che. Riêng phần mái đã hoàn thiện cơ bản các lớp mái khu cánh trong tháng 9.2025, phần trung tâm dự kiến hoàn thiện trước ngày 30.11.2025

ẢNH: ACV

Dự án sân bay Long Thành ra sao khi hứng 21 cơn mưa lớn trong 1 tháng?- Ảnh 4.

Tại nhà ga hành khách, liên danh nhà thầu thi công đã huy động hơn 1.780 kỹ sư, công nhân cùng 521 xe, máy

ẢNH: ACV

Dự án sân bay Long Thành ra sao khi hứng 21 cơn mưa lớn trong 1 tháng?- Ảnh 5.

Trong tháng 9.2025, phần xây trát của các khu cánh Pier 1, 2, 3 và khu trung tâm đã cơ bản hoàn thiện; dự kiến công tác vách kính và hoàn thiện facade mặt ngoài sẽ hoàn thành trước ngày 30.10.2025

ẢNH: ACV

Dự án sân bay Long Thành ra sao khi hứng 21 cơn mưa lớn trong 1 tháng?- Ảnh 6.

Công tác lắp đặt hệ thống đường ống, hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống chữa cháy… dự kiến hoàn thành trước ngày 19.12.2025

ẢNH: ACV

Dự án sân bay Long Thành ra sao khi hứng 21 cơn mưa lớn trong 1 tháng?- Ảnh 7.

Các công nhân đang thi công lát sàn tại nhà ga hành khách

ẢNH: ACV

Dự án sân bay Long Thành ra sao khi hứng 21 cơn mưa lớn trong 1 tháng?- Ảnh 8.

Đối với hệ thống xử lý hành lý, nhà thầu phấn đấu hoàn thành lắp đặt thiết bị cơ khí khu vực cánh tay trước ngày 19.12.2025

ẢNH: ACV

Dự án sân bay Long Thành ra sao khi hứng 21 cơn mưa lớn trong 1 tháng?- Ảnh 9.

Hệ thống cầu dẫn hành khách cũng đang được lắp đặt, dự kiến hoàn thành 28/64 cầu dẫn trước ngày 19.12.2025; số còn lại sẽ hoàn thành lắp đặt vào quý 1/2026; sau đó, tích hợp hệ thống, chạy thử nghiệm và đưa vào khai thác chính thức vào đầu tháng 6.2026.

ẢNH: ACV

