Dự án sân bay Long Thành ra sao khi hứng 21 cơn mưa lớn trong 1 tháng?

Hệ thống cầu dẫn hành khách cũng đang được lắp đặt, dự kiến hoàn thành 28/64 cầu dẫn trước ngày 19.12.2025; số còn lại sẽ hoàn thành lắp đặt vào quý 1/2026; sau đó, tích hợp hệ thống, chạy thử nghiệm và đưa vào khai thác chính thức vào đầu tháng 6.2026.