Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
18/10/2025 04:30 GMT+7

Tin tức Làm gì để hút vốn vàng trong dân?; Để học sinh "không một mình" trên mạng; "Đòn thế" của Bắc Kinh và Washington trong thương chiến... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.10.2025.

Làm gì để hút vốn vàng trong dân?

Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu xem xét thành lập sàn giao dịch vàng, hướng đến việc tạo lập một trung tâm giao dịch vàng theo lộ trình và từng bước huy động nguồn vàng trong dân theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

Hút vốn vàng trong dân: Giải pháp nào cho thị trường vàng minh bạch hơn? - Ảnh 1.

Khi có sàn giao dịch, thị trường vàng sẽ minh bạch hơn, giúp dòng vốn trên thị trường lưu thông

ẢNH: KIM CHOON

Để học sinh "không một mình" trên mạng

Internet là không gian mở để học, kết nối và khám phá nhưng với tội phạm công nghệ đó lại là vùng săn mồi lý tưởng. Trong 2 năm gần đây, các vụ lừa đảo trực tuyến tăng nhanh, chuyển dần sang đánh vào giới học sinh, sinh viên.

Hút vốn vàng trong dân: Giải pháp nào cho thị trường vàng minh bạch hơn? - Ảnh 2.

Nhà trường cần coi giáo dục an toàn số là một phần của kỹ năng sống như dạy học sinh cách bơi trong thế giới ảo

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"Đòn thế" của Bắc Kinh và Washington trong thương chiến

Trong khi Trung Quốc sẵn sàng dùng "gậy ông đập lưng ông", thì Mỹ đang tranh thủ các đồng minh để "vây" đối phương trong cuộc thương chiến giữa hai bên.

Hút vốn vàng trong dân: Giải pháp nào cho thị trường vàng minh bạch hơn? - Ảnh 3.

Một khu vực khai thác đất hiếm ở Trung Quốc

ẢNH: VCG

 

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.10.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.10.2025

Tin tức Mở ra tầm nhìn phát triển bền vững cho Hà Nội; Bỏ xác nhận độc thân khi mua bán nhà đất, xe; HLV Kim cần 'thay máu' đội tuyển VN bằng lứa U.23… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 17.10.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.10.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.10.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in hút vốn vàng Sàn giao dịch vàng lừa đảo trực tuyến thương chiến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận