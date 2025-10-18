Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.10.2025

Làm gì để hút vốn vàng trong dân?

Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu xem xét thành lập sàn giao dịch vàng, hướng đến việc tạo lập một trung tâm giao dịch vàng theo lộ trình và từng bước huy động nguồn vàng trong dân theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

Khi có sàn giao dịch, thị trường vàng sẽ minh bạch hơn, giúp dòng vốn trên thị trường lưu thông ẢNH: KIM CHOON

Để học sinh "không một mình" trên mạng

Internet là không gian mở để học, kết nối và khám phá nhưng với tội phạm công nghệ đó lại là vùng săn mồi lý tưởng. Trong 2 năm gần đây, các vụ lừa đảo trực tuyến tăng nhanh, chuyển dần sang đánh vào giới học sinh, sinh viên.

Nhà trường cần coi giáo dục an toàn số là một phần của kỹ năng sống như dạy học sinh cách bơi trong thế giới ảo ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"Đòn thế" của Bắc Kinh và Washington trong thương chiến

Trong khi Trung Quốc sẵn sàng dùng "gậy ông đập lưng ông", thì Mỹ đang tranh thủ các đồng minh để "vây" đối phương trong cuộc thương chiến giữa hai bên.