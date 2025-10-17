Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Máy bay Philippines, Trung Quốc chạm trán gần bãi cạn tranh chấp
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
17/10/2025 20:59 GMT+7

Philippines cáo buộc một chiến đấu cơ Trung Quốc “gây nguy hiểm” cho máy bay Philippines, trong khi Bắc Kinh cho rằng không phận của Trung Quốc đã bị “xâm nhập trái phép” ở khu vực bãi cạn Scarborough mà hai nước đang tranh chấp.

Theo báo South China Morning Post, ông Lưu Đức Quân, phát ngôn viên của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, hôm 16.10 cáo buộc hai máy bay trinh sát của Philippines đã “xâm phạm trái phép không phận Trung Quốc phía trên đảo Hoàng Nham” (tên Trung Quốc đặt cho bãi cạn Scarborough).

Ông nói thêm rằng các máy bay này đã bị trục xuất “theo đúng luật pháp và quy định”.

Trước đó một ngày, Philippines cho biết một máy bay của nước này đã “bị can thiệp” trong một chuyến bay thường lệ trên bãi cạn.

Hình ảnh do ông Jay Tarriela, phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Philippines, đăng trên mạng xã hội cho thấy một trực thăng Trung Quốc và một máy bay chiến đấu J-16 mà theo ông đã “quấy rối” và “gây nguy hiểm” cho máy bay Philippines.

Máy bay Philippines, Trung Quốc chạm trán gần bãi cạn tranh chấp - Ảnh 1.

Tàu chiến của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được nhìn thấy ở khu vực gần bãi cạn tranh chấp Scarborough, ngày 17.10.2025

ẢNH: X.COM/@BIANCADAVA

Ông Tarriela nhấn mạnh: “Những hành động như vậy gây ra nguy cơ rõ ràng và không thể chấp nhận được đối với sự an toàn của nhân viên [lực lượng tuần duyên Philippines] và các nhà báo tham gia nhiệm vụ”.

Tuy nhiên, ông Lưu cáo buộc Philippines “xâm phạm trái phép” không phận Trung Quốc và ra “cảnh báo nghiêm túc”.

Bãi cạn Scarborough là một trong những điểm nóng chính giữa hai nước. Đây là rạn san hô vòng nằm cách đảo chính Luzon của Philippines khoảng 240 km và cách bờ biển đông nam Trung Quốc gần 900 km. Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền với Scarborough, nhưng Bắc Kinh kiểm soát bãi cạn này từ năm 2012.

Khám phá thêm chủ đề

Philippines Trung Quốc bãi cạn tranh chấp Bãi cạn Bãi cạn Scarborough Scarborough đảo Hoàng Nham Tuần duyên Bắc kinh máy bay Xâm phạm Không phận rạn san hô bờ biển Chủ quyền Biển Đông Luzon xâm phạm không phận chiến đấu cơ J-16
Xem thêm bình luận