Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
20/10/2025 03:49 GMT+7

Tin tức Tuyển sinh ĐH năm 2026 theo xu hướng nào?; Vạch kẻ đường, biển báo: Làm cho rõ, đi cho đúng!; Bài toán nan giải cho hòa bình Gaza... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.10.2025.

Tuyển sinh ĐH năm 2026 theo xu hướng nào?

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT tại Hội nghị giáo dục ĐH năm 2025, một số trường ĐH đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2026 ngay trong tháng 10. So với năm 2025, thông tin tuyển sinh các trường có những điểm mới đáng lưu ý. Một số trường duy trì hình thức xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí, trong khi đó nhiều trường vẫn tuyển sinh các phương thức độc lập trong năm tới. 

- Ảnh 1.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Đây là trường sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp những năm gần đây

ẢNH: NGỌC LONG

Vạch kẻ đường, biển báo: Làm cho rõ, đi cho đúng!

Biển báo, vạch kẻ đường cần rõ ràng, dễ nhận biết, nhưng giao thông có an toàn hay không vẫn phụ thuộc chủ yếu vào ý thức của người dân. 

- Ảnh 2.

Biển báo bị biển quảng cáo che khuất trên đường Phan Đình Phùng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bài toán nan giải cho hòa bình Gaza

Vấn đề giải giáp lực lượng quân sự Hamas cũng như việc triển khai một lực lượng quốc tế, hoặc xây dựng bộ máy quản lý Gaza tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho hòa bình của vùng đất này. 

- Ảnh 3.

Triển vọng lập lại hòa bình để tái thiết Dải Gaza vẫn đầy chông gai (hình chụp ngày 18.10)

Ảnh: Reuters

