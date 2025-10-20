Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.10.2025

Tuyển sinh ĐH năm 2026 theo xu hướng nào?

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT tại Hội nghị giáo dục ĐH năm 2025, một số trường ĐH đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2026 ngay trong tháng 10. So với năm 2025, thông tin tuyển sinh các trường có những điểm mới đáng lưu ý. Một số trường duy trì hình thức xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí, trong khi đó nhiều trường vẫn tuyển sinh các phương thức độc lập trong năm tới.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Đây là trường sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp những năm gần đây ẢNH: NGỌC LONG

Vạch kẻ đường, biển báo: Làm cho rõ, đi cho đúng!

Biển báo, vạch kẻ đường cần rõ ràng, dễ nhận biết, nhưng giao thông có an toàn hay không vẫn phụ thuộc chủ yếu vào ý thức của người dân.

Biển báo bị biển quảng cáo che khuất trên đường Phan Đình Phùng ẢNH: NHẬT THỊNH

Bài toán nan giải cho hòa bình Gaza

Vấn đề giải giáp lực lượng quân sự Hamas cũng như việc triển khai một lực lượng quốc tế, hoặc xây dựng bộ máy quản lý Gaza tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho hòa bình của vùng đất này.