Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
21/10/2025 03:36 GMT+7

Tin tức Tạo đà cho tăng trưởng 2 con số; Xu hướng giảm giá vàng đã bắt đầu?; Bạo lực học đường: Nỗi đau khôn nguôi... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.10.2025.

Tạo đà cho tăng trưởng 2 con số

Sáng 20.10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025 và 5 năm nhiệm kỳ 2021 - 2025, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.10.2025 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự phiên khai mạckỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

ẢNH: TTXVN

Xu hướng giảm giá vàng đã bắt đầu?

Giá vàng biến động khó lường trong phiên giao dịch đầu tuần, tuy nhiên xu hướng giảm vẫn là chủ đạo. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp giá vàng đi xuống. Liệu đợt giảm giá này có tái hiện lịch sử thị trường vàng giai đoạn sau 2011?.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.10.2025 - Ảnh 2.

Giá vàng nhẫn đang cao hơn vàng miếng dù giá giảm

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bạo lực học đường: Nỗi đau khôn nguôi

Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi vụ việc bạo lực học đường diễn ra, M.T, 22 tuổi, vẫn còn vẹn nguyên nỗi ám ảnh và tránh đến gần khu nhà của những kẻ từng bắt nạt mình.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.10.2025 - Ảnh 3.

Các vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra gần đây khiến dư luận phẫn nộ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

