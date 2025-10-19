Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cao tốc ĐBSCL về đích đúng hẹn, không bàn lùi

Chiều 19.10, tại TP.Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tình hình triển khai các dự án đường cao tốc khu vực ĐBSCL.

Cùng tham dự có Phó thủ tướng Trần Hồng Hà; đại diện các bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL; các ban quản lý dự án, nhà thầu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại hội nghị về triển khai các dự án đường cao tốc khu vực ĐBSCL

ẢNH: TRUNG PHẠM

Ông Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết tại ĐBSCL, Bộ Xây dựng và các địa phương đang triển khai 11 dự án đường bộ cao tốc với tổng chiều dài 434,7 km. Trong đó, có 4 dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, với tổng chiều dài hơn 191 km, dự kiến hoàn thành vào ngày 19.12.2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ đã đạt 92% khối lượng; cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đạt 99%. Riêng cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (gồm 2 dự án thành phần, khởi công ngày 1.1.2023) mới đạt khoảng 75%, tiến độ bị chậm do việc thi công móng, mặt đường bê tông nhựa ảnh hưởng rất lớn bởi mùa mưa. Bộ đã đề nghị chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu huy động 1.000 đầu máy thiết bị, 3.000 nhân lực, tổ chức 200 mũi thi công để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.

Ông Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, báo cáo tình hình triển khai các dự án cao tốc tại ĐBSCL

ẢNH: TRUNG PHẠM

Đối với vật liệu đá, với các cao tốc có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025 cần tổng nhu cầu 2,9 triệu m3, đã xác định được nguồn nhưng khả năng cung ứng từ các địa phương (Đồng Nai, TP.HCM) còn hạn chế. Nguyên nhân là những địa phương này đồng thời phải cung cấp vật liệu cho nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn. Còn với vật liệu cát đắp, các địa phương đã cấp phép khai thác với trữ lượng vượt nhu cầu, nhưng công suất được phép khai thác cũng chưa đáp ứng được tiến độ thi công.

Theo Bộ Xây dựng, công suất khai thác các mỏ cát chưa đáp ứng tiến độ gia tải đang là khó khăn lớn nhất của cao tốc ĐBSCL. Đặc biệt, đối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (dự kiến hoàn thành năm 2026) vẫn còn thiếu khoảng 11 triệu m3 cát. Mặc dù Bộ Xây dựng và Bộ NN-MT đã hướng dẫn về việc sử dụng cát biển để giảm áp lực cho nguồn cát sông, nhưng đến nay các địa phương chưa triển khai áp dụng. Bộ Xây dựng đang hoàn thiện để ban hành tiêu chuẩn về sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường trong tháng 11.2025.

Công nhân thi công trên cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng ẢNH: THANH DUY

Thời gian đã ấn định, chỉ bàn làm, không bàn lùi

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng ĐBSCL muốn phát triển được còn phải giải quyết nhiều vấn đề. Trong đó có 2 vấn đề phải tiên phong đi đầu là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng chiến lược (trong đó có hệ thống giao thông). Khu vực này đang vừa làm vừa quy hoạch khoảng 1.300 km đường cao tốc, cùng với đó là đường thủy, đường hàng không. Đến nay, kinh phí T.Ư đầu tư phát triển hệ thống giao thông cho ĐBSCL khoảng 600.000 tỉ đồng, nói lên sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước.

Theo kế hoạch, đến tháng 6.2026, ĐBSCL sẽ hoàn thành khoảng 600 km đường bộ cao tốc. Trên tinh thần khẩn trương, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung lãnh đạo các ban quản lý dự án, động viên nhà thầu triển khai nhanh cao tốc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Trong quá trình thực hiện, các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến đời sống, điều kiện sinh kế của người dân giao mặt bằng với mục tiêu hỗ trợ chỗ ở mới tốt hơn chỗ ở cũ.

Về nguồn vật liệu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết công cụ, cơ chế, chính sách của Nhà nước đã có đầy đủ. Các tỉnh căn cứ vào đó để cung cấp trực tiếp các mỏ cát, đá cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu. Phải linh hoạt điều chỉnh vật liệu từ cao tốc trục dọc sang trục ngang, từ địa phương này sang địa phương kia và ngược lại. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường, nhất là khi cấp các mỏ cát thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chỉ bàn làm, không bàn lùi đối với các dự án cao tốc ở ĐBSCL đã được ấn định thời gian hoàn thành vào ngày 19.12.2025

ẢNH: TRUNG PHẠM

Thủ tướng nhắc nhở các nhà thầu chống tiêu cực, tham nhũng. Đồng thời, cho biết thêm sẽ đề nghị thanh tra tỉnh, thanh tra bộ vào cuộc rà soát một số địa bàn trọng điểm liên quan tới mỏ cát, mỏ đá. Chính phủ kiên quyết không để tội phạm lợi dụng chính sách của Nhà nước, tài sản của nhân dân vào tay tư nhân, bị trục lợi. Tuyệt đối không để thiếu đá, cát, sỏi, vật liệu thông thường phục vụ cho việc san nền, đắp nền, gia tải cưỡng bức các tuyến cao tốc.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cụ thể trên tinh thần "rõ người, rõ việc". Sở Xây dựng, Sở Tài chính các tỉnh phải khẩn trương công bố giá cả nguồn vật liệu. Tỉnh An Giang sẽ là nơi tháo gỡ khó khăn về nguồn đá. Vĩnh Long sẽ hỗ trợ về nguồn cát. Bộ Quốc phòng hỗ trợ kỹ thuật, máy móc cho các địa phương hút thổi cát sông, nhất là đối với Cần Thơ. Đặc biệt, các dự án cao tốc đã được ấn định ngày hoàn thành 19.12.2025 thì cùng nhau quyết tâm thực hiện, chỉ bàn làm, không bàn lùi.



