Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hy vọng lãnh đạo Cần Thơ đủ sức, đủ tài

Ngày 19.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp xúc cử tri là đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thành phố trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại TP.Cần Thơ ẢNH: TRUNG PHẠM

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ nhiều nguyện vọng, kiến nghị, đề đạt với T.Ư, các bộ, ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ về việc rà soát, hoàn thiện quy định chính sách đối với xã được công nhận an toàn khu; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, đặc khu sau sáp nhập. Bên cạnh đó là những vấn đề liên quan đến luật Đất đai, luật Xây dựng, BHYT, chuyển đổi số, chương trình mục tiêu quốc gia, chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra những hạn chế của Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao 9 tháng của năm 2025 TP.Cần Thơ đã đạt thành tựu nổi bật về doanh thu du lịch, chỉ số xuất khẩu; 1.073 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành (đạt 77% chỉ tiêu Chính phủ giao), an sinh xã hội thực hiện tốt.

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn hạn chế về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tình trạng giải ngân vốn đầu tư công cũng đang bị chậm, trong khi cả nước đã đạt hơn 50% thì Cần Thơ mới đạt 33,4%. Ngoài ra, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cũng còn nhiều lúng túng. Việc chuyển từ trạng thái quản lý hành chính sang trạng thái kiến tạo, phục vụ nhân dân vẫn chưa được như kỳ vọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo ẢNH: TRUNG PHẠM

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, theo gợi ý của Thủ tướng, quan trọng nhất là sự chủ động của cấp ủy, chính quyền trong việc đánh giá lại tình hình, bố trí lại cán bộ. Cần Thơ phải xác định lại vị trí việc làm trên cơ sở sắp xếp phù hợp, linh hoạt. Bên cạnh đó, cần phân loại cán bộ để bồi dưỡng, đào tạo đúng chỗ hạn chế, yếu kém. Phong trào bình dân học vụ số phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ với dữ liệu số, công dân số, chính quyền số, xã hội số. Đặc biệt, làm việc gì cũng phải bám sát tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, có hiệu quả".

Kỳ vọng vào lãnh đạo của TP.Cần Thơ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Cần Thơ có nhiều lợi thế, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh cao hơn so với các tỉnh khác trong ĐBSCL. Vì vậy, thành phố phải tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động.

Trong công nghiệp, trọng tâm là chế biến nông sản, thủy sản, năng lượng tái tạo. Trong nông nghiệp phải dẫn dắt cả khu vực về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch, xuất khẩu. Thành phố không thể chậm chạp, thua kém các địa phương khác về kinh tế, văn hóa, xã hội, hạ tầng... Muốn vậy, cần phải tháo gỡ hiệu quả những công trình, dự án còn vướng mắc, tồn đọng nhiều năm.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ dừng thi công nhiều năm nay ẢNH: THANH DUY

Chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa phê bình Cần Thơ chậm chạp trong việc triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông. Điển hình là Bệnh viện Ung bướu, QL91, đường vành đai phía tây, tuy đã triển khai nhiều năm nhưng chưa xong. Khu công nghiệp VSIP vẫn loay hoay ở chuyện giải phóng mặt bằng, san lấp.

"Không thể chấp nhận được các đồng chí ạ. Tôi nói thật với các đồng chí, tôi rất hy vọng vào ê kíp lãnh đạo mới này. Các đồng chí đủ sức đủ tài để khắc phục những hạn chế, bất cập kéo dài nhiều năm", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Để phát triển hơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính quyền địa phương mạnh dạn giao việc cho doanh nghiệp, nhưng phải kiên quyết phát huy tinh thần chiến đấu, không sợ những phần tử làm trái pháp luật.

Liên quan vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đã có thí điểm về việc sử dụng cát ở Sóc Trăng (cũ) để làm vật liệu san lấp. Thế nhưng vừa qua, cát không được lấy ở đây mà cứ phải đi mua nơi khác với giá đắt gấp 2 - 3 lần là "có vấn đề". Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra và công an cùng vào cuộc để rà soát, không để tình trạng này kéo dài.