Thủ tướng: Tránh tình trạng ‘trong cuộc họp rất nóng, nhưng họp xong lại nguội’

Sáng 18.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025. Đây là hội nghị lần thứ 4 trong năm về đầu tư công.

Báo cáo tại hội nghị cho hay, có 9 bộ, cơ quan và 16 địa phương tỷ lệ giải ngân trên bình quân chung cả nước.

Một số bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như Ngân hàng Chính sách xã hội (đạt 96%) Văn phòng T.Ư Đảng (90%), Bộ Quốc phòng (khoảng 60%), Hà Tĩnh (100%), Thanh Hóa (92%), Ninh Bình (91%), Lào Cai (81%). 6 địa phương đạt tăng trưởng 2 con số đều có tỷ lệ giải ngân cao, trên trung bình cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sáng 18.10 ẢNH: NHẬT BẮC

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, còn 20 bộ, cơ quan và 26 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao với số vốn 26.200 tỉ đồng.

Đến hết ngày 16.10, còn 29 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.



Thủ tướng phê bình nghiêm khắc và yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương này làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy giải ngân đến cuối năm.

Chỉ rõ thực trạng, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh còn tình trạng chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư… Nguồn cung nguyên vật liệu chưa được giải quyết tốt, giá nguyên vật liệu tăng so với thời điểm mở thầu làm tăng chi phí.

Công tác đấu thầu và thanh tra, kiểm tra còn nhiều hạn chế; xử lý các vi phạm, chậm trễ trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công chưa kịp thời, nghiêm minh.

Một số địa phương còn chưa chủ động, chưa quyết liệt, còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thậm chí còn tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chờ đợi trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy…

Việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng có lúc, có nơi còn chậm và chưa nghiêm; công tác truyền thông một số nơi chưa hiệu quả, thiếu chủ động, không đủ để người dân đồng tình, ủng hộ…

"Phải xác định giải ngân vốn đầu tư công vừa là chức trách nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao, vừa là lương tâm, đạo đức công vụ của người cán bộ", Thủ tướng chia sẻ.

Cán bộ chậm trễ, vô cảm phải thay thế

Nhiệm vụ, giải pháp sắp tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu "càng áp lực, càng phải nỗ lực"; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, thúc đẩy các dự án trọng điểm mang tính "xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái" phát triển của đất nước.

Theo đó, coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân (thực hiện đánh giá cán bộ theo Quyết định số 366 của Bộ Chính trị); tránh tình trạng "trên nóng dưới lạnh" hay "trong cuộc họp thì rất nóng nhưng xong cuộc họp lại nguội".

Thủ tướng yêu cầu, các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Chính phủ, chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 - quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch giao.

Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư công năm 2025, đặc biệt là kế hoạch vốn được giao từ nguồn tăng thu ngân sách T.Ư năm 2024.

Khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân (tốt, chậm, không có khả năng giải ngân…); từ đó xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tuần, tháng, quý và có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra.

Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. "Một đồng không tiêu được cũng phải phân bổ cho nơi khác", Thủ tướng nói.

