Lấy giải ngân làm 'thước đo' cán bộ

Gia Khánh
Gia Khánh
22/09/2025 06:08 GMT+7

Trong cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ngày 19.9 vừa qua, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo các đơn vị liên quan đến ngày 31.12.2025 phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, tức khoảng 14.000 tỉ đồng. Đây là thách thức rất lớn cho địa phương.

Gọi là "thách thức" bởi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua của Đồng Nai khá thấp. Cụ thể, tổng vốn đầu tư công mà Đồng Nai (sau sắp xếp) được giao trong năm 2025 là hơn 35.674 tỉ đồng (trong đó kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao 31.926 tỉ đồng và 3.748 tỉ đồng của tỉnh giao), nhưng tính đến ngày 10.9 chỉ mới giải ngân hơn 11.847 tỉ đồng (37,1%). Trong đó, có nhiều đơn vị giải ngân với tỷ lệ rất thấp như Sở Xây dựng (0,1%); Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Cẩm Mỹ (1%); Sở Công thương (1,6%)...

Thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều cuộc họp giải quyết các vướng mắc cũng như phát động "Chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công" để các đơn vị ký cam kết về tiến độ giải ngân nhưng kết quả không đạt như mong muốn đề ra. Cũng giống như nhiều địa phương khác, nguyên nhân dẫn đến "nghẽn" đầu tư công ở Đồng Nai chủ yếu là thiếu mặt bằng thi công, thiếu vật liệu, thiếu nhân sự ở cấp phường/xã...

Hàng loạt giải pháp đã được đưa ra như đến ngày 31.12.2025, bắt buộc phải hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công (không tính hơn 8.000 tỉ đồng kế hoạch vốn dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành được Quốc hội cho phép kéo dài đến năm 2026 và 1.200 tỉ đồng vừa giao bổ sung). Nếu hoàn thành tốt tiến độ giải ngân, bảo đảm chất lượng sẽ được khen thưởng, biểu dương, xem xét ưu tiên trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm. Ngược lại, đơn vị nào để chậm trễ, trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị hạ bậc thi đua, không xem xét đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ, xem xét cách chức hoặc điều chuyển công tác.

Có thể nói, giải ngân là bài kiểm tra về kỷ luật và năng lực. Nếu kỷ luật nghiêm, rõ trách nhiệm đến nơi đến chốn, và các điểm nghẽn được xử lý rốt ráo, việc giải ngân số vốn còn lại không phải bất khả thi. Nếu không, mọi cam kết sẽ chỉ là những con chữ đẹp trên giấy, và Đồng Nai sẽ lỡ thêm một vòng quay phát triển.

giải ngân vốn đầu tư công phát triển bền vững đánh giá cán bộ thách thức đầu tư Đồng Nai Giải ngân
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
