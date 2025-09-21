Gần 2.000 người Đồng Nai tổng vệ sinh môi trường phường Bình Phước

Ngày 21.9, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Nai phối hợp phường Bình Phước tổ chức lễ phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn, với sự tham gia của gần 2.000 người.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết, sau khi sáp nhập với Bình Phước, tỉnh hiện có diện tích tự nhiên hơn 12.737 km², xếp thứ 9 toàn quốc, với dân số hơn 4,5 triệu người.

Ông Lê Trường Sơn cho hay Đồng Nai xác định bảo vệ môi trường là 1 trong 3 trụ cột phát triển ẢNH: HOÀNG GIÁP

Với thông điệp "Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn", tỉnh Đồng Nai hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu.

Cũng theo ông Sơn, Đồng Nai xác định bảo vệ môi trường là 1 trong 3 trụ cột phát triển của tỉnh, gắn với mục tiêu xây dựng Đồng Nai xanh - sạch - bền vững.

Tỉnh cũng đã đề ra những mục tiêu cụ thể: đến năm 2030, 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, trong đó ít nhất 70% tái chế, tái sử dụng hoặc xử lý để thu hồi năng lượng; giảm 50% rác thải nhựa dùng một lần tại các đô thị, khu du lịch vào 2025; trồng mới và chăm sóc trên 10 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2030; 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả thải ra môi trường...

Ông Sơn nhấn mạnh bảo vệ môi trường không phải là việc của riêng ai mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Ông kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện phân loại rác tại nguồn, giảm sử dụng nhựa dùng một lần; doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất xanh, đổi mới công nghệ sạch và người dân chủ động giữ gìn ngõ phố, dòng sông sạch đẹp, trồng thêm cây xanh.

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Phước vui vẻ tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường ẢNH: HOÀNG GIÁP

Lễ phát động chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" được đánh giá là hoạt động thiết thực đưa nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai về phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đồng Nai xanh - sạch - đẹp, đóng góp cho Việt Nam phát triển bền vững và một hành tinh trong lành.

Nhiều hoạt động hưởng đã được đồng thời tổ chức như: chạy bộ vì môi trường, cuộc thi ảnh online "Bình Phước xanh, sạch, đẹp trong từng khoảnh khắc"; ra quân tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn phường với sự tham gia của gần 2.000 người gồm: lực lượng cán bộ, chiến sĩ, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, khu phố và đông đảo người dân.