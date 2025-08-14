Biến đổi khí hậu 'đe dọa' Đông Nam Á

Một phân tích mới được công bố gần đây cho thấy các thành phố lớn tại Đông Nam Á đối diện nguy cơ cao chịu thiệt hại kinh tế do mối đe dọa khí hậu và sự thờ ơ trong công tác ngăn ngừa có thể gây thiệt hại to lớn về kinh tế, theo tạp chí Fortune ngày 12.8.

Người dân lội nước ngập do bão Wipha tại Manila (Philippines) ngày 21.7 Ảnh: AFP

Nguy cơ cao trở lên

Hồi cuối tháng 7, hình ảnh cặp đôi tại Philippines làm đám cưới trong nhà thờ ngập nước do ảnh hưởng từ bão Wipha đã được truyền thông quốc tế chia sẻ rộng rãi. Cơn bão sau khi tàn phá Philippines đã quét qua miền nam Trung Quốc và miền trung VN, gây mưa lũ kèm theo thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Các nước như Philippines hay VN mỗi năm có nhiều cơn bão, nhưng các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến cho các hiện tượng thời tiết này ngày càng nghiêm trọng hơn. Rộng hơn, các đô thị tại Đông Nam Á đang đối mặt nguy cơ ngày càng lớn về khí hậu do mật độ dân cư dày đặc, mưa nặng hạt thường xuyên và hạ tầng chưa phát triển đầy đủ.

Theo phân tích mới công bố của đơn vị quản lý rủi ro Zurich Resilience Solutions (ZRS) thuộc Tập đoàn Bảo hiểm Zurich (Thụy Sĩ), 6 thành phố lớn tại Đông Nam Á gồm Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Singapore và TP.HCM đối diện nguy cơ từ mức cao trở lên từ nay đến hết thập niên 2040 trước các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa nặng hạt, sóng nhiệt và mực nước biển dâng cao. Trong đó, Manila, Bangkok, Singapore và Jakarta là những thành phố dễ bị tổn thương nhất về khí hậu với nhiều mối nguy thời tiết nhằm vào các hạ tầng then chốt.

Cặp đôi kết hôn trong nhà thờ ngập nước tại TP.Malolos (Philippines) hôm 22.7 ẢNH: AP

Phân tích tập trung vào các hạ tầng then chốt như sân bay, bến cảng, công trình biểu tượng văn hóa, đồng thời đánh giá mức độ tác động theo kịch bản phát triển bền vững SSP2-4.5, một trong 5 kịch bản phổ biến thường được dùng để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu. Kịch bản SSP2-4.5 dự báo mức phát thải khí nhà kính trung bình, với nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng xấp xỉ 2 độ C từ năm 2041 - 2060. Với kịch bản đó, Manila sẽ gặp nguy cơ nghiêm trọng về mưa cực đoan, nước dâng bất thường do bão, mực nước biển dâng và lũ lụt, đe dọa thương mại và bảo tồn văn hóa. Bangkok và Jakarta cũng bị đe dọa bởi lũ lụt nặng hơn do vị trí địa lý và các thách thức hiện có về quản lý nước.

Rủi ro tài chính

Trước viễn cảnh đó, các chính phủ và lĩnh vực tư nhân đã đầu tư cho các dự án nhằm tăng sức chống chịu. Tại Singapore, khoảng 5 tỉ SGD (102.499 tỉ đồng) đã được đầu tư thêm cho quỹ bảo vệ bờ biển và ngăn ngừa ngập lụt trong năm nay nhằm hỗ trợ các công trình mới như bể chứa, mở rộng kênh đào và nâng cao đất nền của các công trình. Nếu không đầu tư giảm thiểu nguy cơ, các đô thị có thể phải trả giá đắt về tài chính.

Công ty bất động sản City Developments Limited (CDL) tại Singapore, xếp thứ 139 trong danh sách 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á do Fortune xếp hạng, hồi năm 2023 ước tính có thể thiệt hại 120 triệu SGD vào năm 2030, tương đương 4% doanh thu năm 2024, nếu không có hành động đề phòng rủi ro từ biến đổi khí hậu.

Báo cáo gần đây từ Diễn đàn Kinh tế thế giới và Quỹ Quốc tế Singapore ước tính tác động của biến đổi khí hậu có thể giảm đến 25% GDP của Đông Nam Á vào năm 2050.

