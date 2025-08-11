Lũ lụt và con người

Thực tế, những năm gần đây, tại các xã vùng cao, lũ lụt xuất hiện ngày càng nhiều với mức độ tàn phá ngày càng nghiêm trọng. Thời tiết biến đổi cực đoan với những cơn mưa lớn bất thường, mưa dồn dập trong thời gian ngắn là một phần nguyên nhân, song, hoạt động của con người cũng là một tác nhân.

Tập quán canh tác đốt rừng làm rẫy kéo dài trong nhiều năm qua đã khiến nhiều cánh rừng bị cạo trọc. Đi qua các xã vùng cao Nghệ An vừa hứng chịu lũ lụt sẽ thấy nhiều ngọn núi cao không còn bóng cây. Nhiều diện tích rừng bị mất đi còn vì những lý do như lấy gỗ, làm thủy điện, xây dựng công trình... Với cấu trúc tầng tán đa dạng, hệ thống rễ dày đặc, rừng giúp giữ nước, chống xói mòn, giảm lũ quét, sạt lở đất và điều hòa khí hậu. Khi rừng mất đi sẽ không còn hàng rào tự nhiên để ngăn chặn sạt lở, lũ ống và tạo ra những trận lũ như đã xảy ra.

Những năm qua, công tác bảo vệ và tái tạo rừng đã được chú trọng nhưng chính quyền cần quyết liệt hơn, ưu tiên thực hiện các giải pháp cấp bách để bảo vệ rừng. Việc trồng lại cây bản địa trên những quả đồi trọc đầu nguồn, tính toán để quy hoạch lại khu dân cư vùng thấp trũng, gần sông suối là rất cần thiết. Đánh giá tác động môi trường cũng cần được thực hiện nghiêm túc trước khi xây dựng thủy điện vì không phải thủy điện nào cũng "xanh" như kỳ vọng. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để cảnh báo thiên tai, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm đến tận các bản làng.

Người dân cần được gia tăng truyền thông để hiểu rõ vai trò của rừng trong việc chống lũ, giúp thay đổi nhận thức và hành động của mỗi người trong việc bảo vệ rừng, chủ động ứng phó thiên tai. Sự chủ động từ chính quyền và của từng người dân sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại và xây dựng cuộc sống an toàn hơn.