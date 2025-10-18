Quốc hội sẽ tạo điều kiện hơn nữa để phụ nữ phát huy năng lực

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ VN (20.10.1930 - 20.10.2025), chiều 17.10, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn gặp mặt, chúc mừng các nữ đại biểu QH chuyên trách, nữ lãnh đạo, nữ đảng ủy viên các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy QH.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, Ban Thường vụ Đảng ủy QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn gửi đến các nữ đại biểu QH chuyên trách, nữ lãnh đạo, nữ đảng ủy viên các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy QH lời chúc mừng mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp của QH.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa, chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội trực thuộc Đảng ủy Quốc hội Ảnh: TTXVN

Chủ tịch QH nêu rõ, chặng đường gần 80 năm xây dựng và trưởng thành của QH VN đã ghi dấu đóng góp của biết bao thế hệ đại biểu QH, cán bộ, nữ đại biểu QH qua các thời kỳ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của QH từ nay đến cuối năm 2025 rất nặng nề, trong đó có việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, QH khóa XV với khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch QH đề nghị các nữ đại biểu QH chuyên trách, nữ lãnh đạo, nữ đảng ủy viên các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy QH tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ VN; phát huy trí tuệ, trách nhiệm, nhiệt huyết, tài năng, bản lĩnh để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động QH.

Để thích ứng nhanh với sự thay đổi của thực tiễn, mỗi nữ đại biểu QH, phụ nữ trong cơ quan của QH tiếp tục tiên phong trong rèn luyện, có tri thức, sức khỏe, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước; không ngừng nghiên cứu, lắng nghe, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác…

Chủ tịch QH mong muốn, phụ nữ tại khối cơ quan QH sẽ đi đầu, làm nòng cốt thúc đẩy phong trào ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ; thực hiện hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số". Đặc biệt, phụ nữ cần quán triệt tinh thần và thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 5 của Hội Liên hiệp phụ nữ VN, gợi mở 10 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm "đột phá chiến lược" của phong trào phụ nữ VN giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn 2045.

Chủ tịch QH khẳng định, Đảng ủy QH, Ủy ban Thường vụ QH, các cơ quan QH sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để phụ nữ phát huy năng lực, tiếp tục cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động của QH.