Đảm bảo chất lượng dự luật trình Quốc hội tại kỳ họp 10

Lo chất lượng luật khi không đánh giá tác động

Báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng QH Lê Quang Mạnh cho biết tại kỳ họp 10, QH sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung, gồm: 50 luật, 3 nghị quyết lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Cùng đó còn có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu QH nghiên cứu, làm cơ sở để thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Riêng với dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai, ông Mạnh cho biết theo chương trình lập pháp năm 2025, dự án luật này sẽ được trình QH cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo trình tự, thủ tục rút gọn. Tuy nhiên, ngày 22.9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ NN-MT xây dựng nghị quyết của QH giải quyết được các vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai. Do vậy, sẽ bố trí nội dung nghị quyết này thay cho dự án luật sửa đổi luật Đất đai.

Ông Mạnh cũng cho hay dù số lượng nội dung kỳ họp tăng so với dự kiến khi triệu tập kỳ họp, nhưng do bố trí thảo luận chung các dự án, nội dung cùng lĩnh vực, giảm tối đa thời gian trình bày tờ trình, báo cáo, nên dự kiến tổng thời gian làm việc của QH là 41 ngày. Dự kiến kỳ họp khai mạc ngày 20.10, bế mạc ngày 12.12 và QH sẽ họp liên tục.

Nêu ý kiến, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Lê Thị Nga bày tỏ băn khoăn về chất lượng các dự án luật trình tại kỳ họp 10. Theo bà Nga, cả 50 dự án luật đều trình và thông qua tại kỳ họp theo trình tự rút gọn. "Điều đó có nghĩa là chúng ta không đánh giá tác động chính sách khi trình thông qua, nên chúng tôi rất lo ngại về chất lượng các dự án luật trình lần này khi thời gian gấp gáp và chúng ta lại lạm dụng thủ tục rút gọn", bà Nga nói và đề nghị lãnh đạo QH và Chính phủ phải tăng cường các giải pháp, yêu cầu Hội đồng Dân tộc và các ủy ban cũng như các bộ, ngành soạn thảo phải có giải pháp để bảo đảm chất lượng cho các dự án luật thông qua tại kỳ họp lần này.

Tránh đặt Quốc hội vào tình trạng "đã rồi"

Điều hành phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh không thể nào đánh giá tác động được vì các dự án luật thông qua tại kỳ họp đều rất cấp bách và thực hiện theo chỉ đạo của T.Ư, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc hiện nay. Chủ tịch QH lưu ý tại kỳ họp 10 chỉ thông qua các dự án luật theo thủ tục rút gọn tại 1 kỳ họp, các dự án luật theo quy trình bình thường 2 kỳ họp thì để sang QH khóa XVI. Trường hợp không thể sửa luật thì phải thể hiện bằng nghị quyết để địa phương có thể triển khai thực hiện ngay khi có văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, đồng tình với bà Lê Thị Nga, Chủ tịch QH cho rằng trong bối cảnh nói trên, chất lượng của các dự án luật phải từ Chính phủ, các bộ ngành soạn thảo và các cơ quan của QH thẩm tra.

Kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ xác định ưu tiên luật nào thông qua trước, luật nào thông qua sau để sắp xếp chương trình. Chủ tịch QH cũng đề nghị Chính phủ rà soát hồ sơ, tài liệu gửi đại biểu để có thời gian nghiên cứu, tránh tình trạng như các kỳ họp trước đây, có tài liệu gửi chiều hôm nay mà hôm sau QH thảo luận, thông qua thì sẽ đặt QH vào "tình trạng đã rồi". Bên cạnh đó, Chủ tịch QH lưu ý các cơ quan QH, Chính phủ thống nhất chương trình kỳ họp thông qua tại phiên trù bị và hạn chế bổ sung, thay đổi chương trình trong thời gian kỳ họp.



