Trường Chính trị TP.Cần Thơ đưa 200 Đại sứ số xuống từng ấp phổ cập chuyển đổi số

Ngày 15.10, thông tin từ Trường Chính trị TP.Cần Thơ cho biết, 40 tổ Đại sứ số của trường đã chính thức xuất quân xuống các xã, phường được phân công trên địa bàn thành phố nhằm phổ cập kỹ năng số cho cộng đồng.



Các tổ Đại sứ số có tổng cộng 200 thành viên. Mỗi tổ gồm 5 thành viên, trong đó cơ cấu lãnh đạo được thiết kế chặt chẽ với 1 Tổ trưởng là lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị TP.Cần Thơ và 1 Tổ phó là Giám đốc cụm của Tập đoàn Viettel - Chi nhánh Cần Thơ. Sự kết hợp này bảo đảm sự am hiểu sâu sắc về chuyên môn, nghiệp vụ chính trị và năng lực công nghệ hàng đầu.

Các tổ Đại sứ số của Trường Chính trị TP.Cần Thơ chính thức xuất quân ẢNH: DUY KHÔI

Nhiệm vụ của các tổ Đại sứ số là trực tiếp triển khai tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường được phân công phụ trách.

Đặc biệt, song song với việc đào tạo, các tổ Đại sứ số này còn có trách nhiệm xây dựng và phát triển một mạng lưới Đại sứ số sâu rộng ngay tại cơ sở. Mạng lưới này sẽ quy tụ những cá nhân am hiểu công nghệ, có nhiệt huyết để trở thành những "cánh tay nối dài" của các tổ Đại sứ số, qua đó từng bước phổ cập kỹ năng số cho cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng các công cụ và nền tảng số trong cuộc sống hằng ngày.

Chia sẻ về mô hình trên, TS. Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP. Cần Thơ, nhấn mạnh tầm nhìn và mục tiêu đầy tham vọng: "Ngay trong tháng 11 năm 2025, 40 tổ Đại sứ số với 200 thành viên nòng cốt cần đặt mục tiêu xây dựng thêm ít nhất 2.000 đại sứ số ở cấp xã. Từ đây, chúng ta sẽ tiếp tục có kế hoạch nhân rộng mô hình này đến từng ấp, khu vực và người dân trong thời gian tới".

Trước đó, mô hình tổ Đại sứ số là một hoạt động trọng tâm trong Kế hoạch của Trường Chính trị TP.Cần Thơ về việc triển khai phong trào thi đua thực hiện "Bình dân học vụ số". Phong trào này không chỉ nhằm mục tiêu nâng cao năng lực số cho đội ngũ viên chức của trường mà còn hướng đến việc lan tỏa tinh thần tự học, tự rèn luyện kỹ năng số ra toàn cộng đồng, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của TP.Cần Thơ.