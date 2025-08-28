Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Tây Ninh phát động phong trào 'Bình dân học vụ số'

Bắc Bình
Bắc Bình
28/08/2025 15:23 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và các đoàn thể làm nòng cốt, lực lượng thanh niên tiên phong hỗ trợ trực tiếp cho phong "Bình dân học vụ số", kêu gọi toàn dân học kỹ năng số, không ai bị bỏ lại phía sau.

Ngày 28.8, tại Hội trường Thống Nhất (Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức phát động phong trào "Bình dân học vụ số ra quân cao điểm chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên chung tay phổ cập kỹ thuật số". 

Tây Ninh phát động phong trào “Bình dân học vụ số” - Ảnh 4.

Lãnh đạo tham quan gian hàng của VNPT Tây Ninh

ẢNH: B.B

Phong trào kêu gọi toàn dân học kỹ năng số, không ai bị bỏ lại phía sau; MTTQ và các đoàn thể làm nòng cốt, lực lượng thanh niên tiên phong hỗ trợ trực tiếp.

Phát biểu lễ phát động, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh ý nghĩa của "Bình dân học vụ số" trong bối cảnh chuyển đổi số, gắn với khí thế chào mừng các ngày lễ lớn, đặt mục tiêu xây dựng xã hội học tập số, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Theo định hướng, phong trào kế thừa tinh thần "diệt giặc dốt" của phong trào "Bình dân học vụ" trước đây, mở rộng sang kỹ năng số: ai cũng có thể học và sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả; triển khai bao trùm từ cơ quan, trường học tới từng xã, phường, ấp.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được giao vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân học và ứng dụng công nghệ số; thanh niên là hạt nhân "đi trước mở đường", trực tiếp "cầm tay chỉ việc" dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử và tiện ích số thiết yếu. Các hội, đoàn thể xây dựng nội dung phù hợp: nông dân tham gia sàn thương mại điện tử; phụ nữ đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt; công đoàn hỗ trợ công nhân; người cao tuổi, cựu chiến binh tập huấn an toàn số.

Tây Ninh phát động phong trào “Bình dân học vụ số” - Ảnh 3.

Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, tham quan các gian hàng tại buổi lễ phát động

ẢNH: B.B

Đại diện đoàn viên, hội viên các đoàn thể cam kết 4 nhóm hành động gồm tự nâng cao kỹ năng số; đi từng ngõ, đến từng nhà hướng dẫn kỹ năng cơ bản; tạo không gian học tập số phong phú, dễ tiếp cận; đồng hành lập nghiệp trong kinh tế số.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị lồng ghép mục tiêu phổ cập kỹ năng số vào kế hoạch hằng năm, gắn cải cách hành chính, chính quyền số - đô thị thông minh; khuyến khích, khen thưởng đơn vị tiên phong và công khai tiến độ để nhân dân giám sát, bảo đảm kết quả đo đếm được.

Phong trào hướng tới lan tỏa sâu rộng từ điểm cầu chính đến cơ sở, quyết tâm thu hẹp khoảng cách số, nâng cao dân trí số, xây dựng Tây Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Những người 'truyền lửa công nghệ' của phong trào 'Bình dân học vụ số'

Những người 'truyền lửa công nghệ' của phong trào 'Bình dân học vụ số'

Những thanh niên tình nguyện ở Quảng Ninh đang kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác trên điện thoại, giúp người dân từ vùng biển đến miền núi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, và kỹ năng số an toàn, thuận tiện trong phong trào 'Bình dân học vụ số'.

