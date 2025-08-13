Những người 'truyền lửa công nghệ' của phong trào 'Bình dân học vụ số'

Đưa kỹ năng số đến với mọi người dân

Triển khai chiến dịch 30 ngày cao điểm mở lớp "Bình dân học vụ số" đến từng khu dân cư, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuổi trẻ Quảng Ninh đã thành lập 53 đội xung kích với 1.850 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ninh trực tiếp tới các khu phố hướng dẫn người dân kỹ năng số ẢNH: N.H

Tại các trung tâm hành chính công xã, phường, đặc khu, hàng ngày lực lượng đoàn viên, thanh niên có mặt từ sớm, trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, đăng ký tài khoản VNeID, xác minh căn cước công dân gắn chip, nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Họ hướng dẫn kê khai hồ sơ, điền biểu mẫu, giải thích thủ tục hành chính một cách rõ ràng, dễ hiểu.

Sau 1 tháng phát động, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Quảng Ninh đã tổ chức 175 lớp "Bình dân học vụ số" và 260 hoạt động phổ cập kỹ năng số. Hơn 10.250 lượt người dân, thanh thiếu nhi được hỗ trợ sử dụng VNeID, định danh điện tử, truy cập dịch vụ công quốc gia, tiếp cận kỹ năng ứng dụng AI, phòng tránh rủi ro khi giao dịch trực tuyến.

Đặc biệt, ở các xã vùng cao của tỉnh Quảng Ninh như Lục Hồn, Bình Liêu, Tiên Yên hay các điểm bản vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi lần đầu tiên tự tay gửi hồ sơ qua mạng, tra cứu thông tin đất đai, khám chữa bệnh không giấy tờ…

"Hạt nhân" chuyển đổi số ở cơ sở

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết, những "lớp học số" hôm nay giống như tinh thần bình dân học vụ năm xưa, nhưng được triển khai bằng công nghệ, lan tỏa tới tận khu dân cư, bản làng và cả không gian mạng. Lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện, được trang bị kiến thức và kỹ năng, trực tiếp "cầm tay chỉ việc" cho người dân, nhất là người lớn tuổi, người ít tiếp cận công nghệ.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân thực hiện thao tác tại cổng dịch vụ công trực tuyến ẢNH: N.H

Cùng với việc hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, VNeID, dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng giao dịch an toàn, các cơ sở Đoàn còn đẩy mạnh ứng dụng Zalo Mini App "Thanh niên Quảng Ninh số". Đây là nền tảng giúp đoàn viên và người dân truy cập nhanh dịch vụ công trực tuyến, cẩm nang "Bình dân học vụ số", tin tức thanh niên, gửi ý kiến đóng góp… Đoàn viên, thanh niên triển khai theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", "1 kèm 1", để hướng dẫn tiểu thương, học sinh, sinh viên, người cao tuổi.

Thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy phát triển

Phong trào "Bình dân học vụ số" không chỉ giúp người dân làm chủ công nghệ, mà còn thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện ở Quảng Ninh. Từ các lớp học này, người dân biết tự tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công, kết nối với người thân, đồng thời nâng cao ý thức bảo mật khi giao dịch trực tuyến.

Người dân được cầm tay chỉ việc thực hiện thao tác kỹ năng số ẢNH: N.H

Bà Nguyễn Thị Yến (70 tuổi, P.Hạ Long) chia sẻ: "Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các bạn thanh niên, tôi giờ có thể gọi video cho con cháu, nộp hồ sơ bảo hiểm y tế trên mạng. Tôi thấy mình chủ động hơn, tự tin hơn nhiều".

Mô hình Đội thanh niên tình nguyện "Bình dân học vụ số" quy tụ cán bộ Đoàn, đoàn viên am hiểu công nghệ, trực tiếp đến từng nhà hướng dẫn người cao tuổi, đồng bào vùng sâu, vùng xa sử dụng smartphone, internet và các ứng dụng thiết yếu.

Hoạt động này không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ, mà còn nâng cao năng lực số, thu hẹp khoảng cách số và tăng cường bình đẳng trong tiếp cận thông tin, dịch vụ công. Mỗi đoàn viên trở thành "người truyền lửa công nghệ" kiên trì, trách nhiệm, biến phong trào thành biểu tượng đẹp của chuyển đổi số toàn dân, toàn diện và bao trùm.