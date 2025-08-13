Trường Chính trị TP.Cần Thơ: 'Tư tưởng thông, hành động thoáng, đổi mới, sáng tạo hiệu quả'

Ngày 12.8, Trường Chính trị TP.Cần Thơ chính thức ra mắt mô hình "Tư tưởng thông - Hành động thoáng - Đổi mới, sáng tạo hiệu quả" và ký kết hợp tác với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh Cần Thơ. Tham dự lễ có ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, cùng nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành khác.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ, các sở, ban, ngành chứng kiến lãnh đạo Trường Chính trị TP.Cần Thơ và NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh Cần Thơ ký kết hợp tác ẢNH: Đ.H.

'Tư tưởng thông, hành động thoáng, đổi mới, sáng tạo hiệu quả'

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP.Cần Thơ, cho biết, mô hình này là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các Cơ quan Đảng TP.Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với mục tiêu chính là đạt được hiệu quả cao trong công tác đổi mới và sáng tạo.

Bà Loan nhấn mạnh, Đảng bộ Trường xác định, muốn đạt hiệu quả cao của quá trình đổi mới, sáng tạo trước tiên tư tưởng phải thông, từ đó dẫn dắt hành động thoáng, trong khuôn khổ của các quy định, quy chế, mang tinh thần cách mạng, tiến công. "Tư tưởng thông" cũng là nền tảng, tạo sự thống nhất ý chí và lập trường vững vàng trong toàn Đảng bộ. Còn "Hành động thoáng" thể hiện đa chiều từ phong cách lãnh đạo cởi mở, linh hoạt, mạnh dạn phân quyền đi đôi với kiểm soát, động viên. Mỗi đảng viên được tạo điều kiện phát huy sáng kiến, đóng góp ý tưởng mới, xây dựng không khí làm việc dân chủ, hài hòa tôn trọng sự phát triển.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan (Hiệu trưởng Trường Chính trị TP.Cần Thơ - thứ 3 từ trái sang) và bà Phạm Vũ Phương Linh (Giám đốc NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật - Chi nhánh Cần Thơ) giới thiệu sách đến ông Trần Văn Huyến (Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ)

ẢNH: Đ.H.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Chính trị TP.Cần Thơ, với tinh thần coi đổi mới là linh hồn, sáng tạo là động lực và hiệu quả là thước đo giá trị, nhà trường đã và đang tích cực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị và kỹ năng công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ số, mô phỏng tình huống, phương pháp học tập trải nghiệm…

Đặc biệt, nhà trường chú trọng việc xây dựng các mô hình hay, cách làm mới như một phương pháp hướng dẫn, định hướng từ đó định lượng hiệu quả của đổi mới, sáng tạo rõ ràng làm cơ sở đo lường, đánh giá. "Mục tiêu của lộ trình đổi mới, sáng tạo là xây dựng Trường Chính trị TP.Cần Thơ trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học chất lượng cao của vùng. Và niềm tin thành quả sẽ càng cao khi phương châm thi đua của chúng tôi là: "Đoàn kết - Chân tình - Hiệu quả", bà Loan nói.

Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ: Trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, đánh giá cao tinh thần chủ động và không ngừng đổi mới của Trường Chính trị TP.Cần Thơ. Ông Huyến nhấn mạnh rằng chỉ trong thời gian ngắn sau khi hợp nhất, nhà trường đã nhanh chóng ổn định và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, hoàn thành hệ thống văn bản quy định. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhịp nhàng với 33 lớp Trung cấp Lý luận chính trị, triển khai các nhiệm vụ khoa học đúng tiến độ. Trường cũng đang tăng cường phối hợp tham mưu kế hoạch bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã; đang tiến hành rà soát, tham mưu đề án hoàn thiện Trường Chính trị TP.Cần Thơ chuẩn mức 1, tiến tới xây dựng đề án chuẩn mức 2.

Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến cũng tin rằng, từ ý tưởng mô hình "Tư tưởng thông - Hành động thoáng - Đổi mới, sáng tạo hiệu quả", Trường Chính trị TP.Cần Thơ sẽ thực sự phát triển theo phương châm đề ra là "Đoàn kết - Chân tình - Hiệu quả", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn.