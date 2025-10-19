100 ha cho nhà ở xã hội, định hình đô thị công nghiệp ở Tây Ninh

7 dự án nhà ở xã hội trọng điểm tại các đô thị công nghiệp

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định công bố danh mục các dự án được xác định để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, với 7 dự án trọng điểm, tổng diện tích gần 100 ha, cung cấp khoảng 24.400 căn hộ trong thời gian tới.

Cụ thể, theo thông báo của UBND tỉnh Tây Ninh, các dự án nhà ở xã hội được xác định đầu tư của tỉnh chủ yếu tập trung tại các khu vực đô thị đang phát triển mạnh tại TP.Tân An, các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Bến Lức và Đức Hòa (Long An cũ) và khu vực ven khu công nghiệp. Tổng diện tích quy hoạch lên tới 98 ha, trải dài trên các vùng đô thị động lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út khẳng định, phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh không chỉ là chính sách an sinh mà còn là một cấu phần quan trọng của đô thị hiện được tỉnh tính toán bài bản ẢNH: BẮC BÌNH

Cụ thể, khu nhà ở xã hội tập trung phường Long An có diện tích 30 ha, tổng mức đầu tư khoảng 9.877 tỉ đồng, phục vụ nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công nhân và người dân tái định cư sau sáp nhập hành chính. Tiếp đến là Dự án nhà ở xã hội xã Thạnh Lợi (10 ha) và xã Lương Hòa (10 ha), thuộc khu vực phát triển đô thị vệ tinh của Đức Hòa, tổng mức đầu tư mỗi dự án hơn 3.200 tỉ đồng; khu nhà ở xã hội tập trung xã Đức Lập Hạ (xã Đức Lập) quy mô 28 ha, cũng nằm sát các khu công nghiệp lớn; dự án nhà ở xã hội Mỹ Hạnh diện tích hơn 8 ha, hiện đã khởi công với 3 khối nhà cao 27 tầng, tổng cộng khoảng 1.650 căn hộ.

Việc động thổ dự án nhà ở xã hội luôn nhận được sự trông chờ, sự kỳ vọng rất lớn của người có thu nhập thấp ẢNH: B.B.

Bên cạnh đó, 2 dự án tại xã Cần Giuộc (7,45 ha và 3,8 ha) với tổng mức đầu tư gần 3.800 tỉ đồng, được quy hoạch làm khu dân cư kiểu mẫu cho công nhân các khu công nghiệp lân cận.

Một điểm đáng chú ý là, các dự án nhà ở xã hội được tỉnh Tây Ninh quy hoạch liên thông với các trục giao thông chiến lược, như tuyến đường Xuyên Á, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, và đường ven sông Vàm Cỏ Đông, TL.830… qua đó, giúp kết nối khu dân cư với khu công nghiệp, trung tâm hành chính và thương mại rất dễ dàng.

Định hình không gian đô thị và chiến lược an sinh

Theo Sở Xây dựng Tây Ninh, việc công bố danh mục dự án là cơ sở để mời gọi các nhà đầu tư có năng lực tham gia phát triển quỹ nhà ở xã hội, đồng thời gắn kết với quy hoạch phát triển đô thị đến năm 2035.

Để đạt được mục tiêu, UBND tỉnh Tây Ninh cam kết hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án nhà ở xã hội đã được xác định đầu tư. Đồng thời, tỉnh sẽ rút ngắn quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị quyết 15/2024/NQ-HĐND của tỉnh, nhằm bảo đảm tiến độ triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út khẳng định, phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh không chỉ là chính sách an sinh mà còn là một cấu phần quan trọng của đô thị hiện được tỉnh tính toán rất bài bản. Theo đó, Tây Ninh hướng tới mô hình đô thị xanh - thông minh, nơi công nhân và người dân có thể an cư trong môi trường sống tiện ích, đồng bộ.

Tính đến nay, trên địa bàn Tây Ninh đã có nhiều dự án nhà ở xã hội hoàn thành, cung cấp hơn 4.300 căn hộ, góp phần ổn định đời sống cho hàng nghìn hộ dân và công nhân.

Không chỉ công nhân, rất nhiều lao động ở các ngành nghề khác tại Tây Ninh cũng mong chờ các dự án nhà ở xã hội thành hiện thực ẢNH: K.Đ

Hiện tại, Tây Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 59 khu công nghiệp, với diện tích 16.800 ha và 82 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.572 ha. Thống kê cho thấy có gần 470.000 người lao động đang sinh sống và phục vụ phát triển công nghiệp của tỉnh nhưng thiếu hụt về nhà ở xã hội.

Chính vì vậy, việc công bố danh mục các dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 100 ha ở Tây Ninh mang rất nhiều kỳ vọng. Không chỉ hướng đến việc giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở mà còn giúp tỉnh Tây Ninh tạo nên hệ sinh thái đô thị - công nghiệp - dân cư gắn kết; đồng thời trở thành vùng đô thị hiện đại của tam giác phát triển TP.HCM - Đồng Nai - Tây Ninh trong tương lai gần.

