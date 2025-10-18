Vietjet đồng hành cùng hành trình giao thông xanh quốc gia

Sự kiện quy tụ đại diện các bộ, ngành và doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực vận tải, năng lượng, công nghệ xanh để cùng thảo luận giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh và giảm phát thải bền vững.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định phát triển công trình và giao thông xanh là xu thế tất yếu của nền kinh tế xanh.

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, phát triển công trình và giao thông xanh không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp then chốt giúp giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông Lê Trung Thành nhấn mạnh vai trò chính sách trong phát triển công trình và giao thông xanh.

Ông Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), cho biết khung chính sách pháp luật về phát triển công trình và giao thông xanh đã tương đối hoàn thiện, trong đó Quyết định số 21 của Thủ tướng về phân loại dự án xanh là bước đi quan trọng để các dự án được hưởng ưu đãi tín dụng, góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ông Nguyễn Đức Thịnh - PTGĐ Vietjet, chia sẻ hành trình tiên phong sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững, hướng tới phát triển xanh.

Trong phiên thảo luận "Điểm sáng thúc đẩy Giao thông xanh trên hành trình chuyển đổi năng lượng", ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Vietjet - chia sẻ về hành trình phát triển bền vững, giảm phát thải và hướng tới Net Zero tại Vietjet.

Ông cho biết, hãng hàng không Vietjet đã bắt đầu các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững từ những ngày đầu tiên, khi chỉ có 3 tàu bay khai thác. Đến nay, với đội tàu hơn 100 chiếc, Vietjet vẫn luôn kiên định theo đuổi mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển xanh trong mọi hoạt động.

Hãng tiên phong chuyển đổi từ vé giấy sang vé điện tử, triển khai các phương thức thanh toán và làm thủ tục trực tuyến nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng giấy mực, đồng thời sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, có thể tái chế trên tàu bay. Vietjet cũng áp dụng chương trình tối ưu tiêu hao nhiên liệu, kiểm soát chặt chẽ lượng khí thải CO₂ từ động cơ thông qua việc sử dụng đội tàu bay thế hệ mới, ứng dụng công nghệ AI và Big Data để quản lý vận hành hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Vietjet còn mang tinh thần xanh vào mọi hoạt động cộng đồng. Các chương trình như trồng cây xanh, làm sạch biển, phát triển thành phố sáng tạo - thân thiện với môi trường được hãng tổ chức thường xuyên, tạo nên dấu ấn mạnh mẽ.

Đặc biệt, Vietjet là hãng hàng không tiên phong tại Việt Nam trong nghiên cứu và ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) - giải pháp giúp giảm đến 80% khí thải nhà kính so với nhiên liệu truyền thống. Hãng hợp tác cùng các đối tác quốc tế như Airbus, Safran, SAF One và Petrolimex Aviation để nghiên cứu, phát triển và từng bước đưa SAF vào khai thác thực tế.

Đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chuyên gia tham dự tọa đàm.

Với những bước đi cụ thể và tầm nhìn dài hạn, Vietjet đang khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi năng lượng xanh, đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Xây dựng, các cơ quan quản lý, cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tin tưởng rằng mục tiêu thúc đẩy giao thông xanh hướng tới phát triển bền vững sẽ thành công, góp phần mạnh mẽ vào nền kinh tế trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, dân tộc.