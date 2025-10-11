Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao Triển lãm thủy sản châu Á chuyển từ ĐBSCL về TP.HCM?

Quang Thuần
11/10/2025 11:38 GMT+7

Sau 10 năm tổ chức ở ĐBSCL, triển lãm quốc tế ngành thủy sản (Vietshrimp Asia) dự kiến sẽ được chuyển về TP.HCM để tổ chức vào năm 2026.

Vì sao Triển lãm thủy sản châu Á chuyển từ ĐBSCL về TP.HCM?- Ảnh 1.

VietShrimp Asia 2026 và Aquaculture Vietnam 2026 góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển bền vững cho ngành thủy sản Việt Nam

ẢNH: A.Q

Trong khuôn khổ Triển lãm chăn nuôi Vietstock 2025, Ban tổ chức gồm Tập đoàn quốc tế Informa Markets đã công bố thông tin về sự kiện Triển lãm thủy sản quốc tế Vietshrimp Asia 2026 tại Việt Nam. Sau 10 năm được tổ chức tại ĐBSCL, Vietshrimp Asia 2026 lần đầu tiên sẽ diễn ra cùng sự kiện Aquaculture Vietnam 2026 tại TP.HCM, trung tâm kinh tế năng động với hạ tầng hiện đại và khả năng kết nối mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ đem đến sự kết hợp độc đáo giữa bản sắc địa phương và tầm nhìn toàn cầu.

Sự kết hợp này sẽ mở ra một môi trường kết nối rộng mở và toàn diện, nơi các nhà lãnh đạo ngành, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia khoa học và doanh nghiệp từ địa phương đến quốc tế cùng trao đổi tri thức, khám phá công nghệ mới, giải quyết thách thức và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho ngành thủy sản. 

Trong bối cảnh ngành thủy sản Việt Nam đang gặp nhiều trở ngại do rào cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ hay thẻ vàng IUU từ châu Âu, việc cập nhật xu hướng và tiếp cận công nghệ tiên tiến trở nên cấp thiết. VietShrimp Asia và Aquaculture Vietnam 2026 sẽ mang đến nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp gia tăng sức cạnh tranh.  

Triển lãm sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến quy tụ hơn 200 đơn vị, thu hút trên 7.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên diện tích trưng bày lên đến 8.800 m². Không gian trải nghiệm toàn diện và đa dạng các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới nhất trong ngành sẽ có mặt tại triển lãm với các chuỗi hội thảo, diễn đàn kỹ thuật và chương trình kết nối doanh nghiệp hỗ trợ hộ nuôi trồng địa phương.

