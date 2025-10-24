Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.10.2025

Hướng đến môi trường học tập an toàn

Giáo dục không chỉ hướng tới kết quả thi, mà hướng tới những đứa trẻ cảm thấy mình được an toàn và tôn trọng, mạnh dạn chia sẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù có nhiều nỗ lực nhưng Bộ GD-ĐT thừa nhận tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến phức tạp, nhiều vụ có tính chất nghiêm trọng. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải thay đổi cách tiếp cận: từ phản ứng sau bạo lực sang phòng ngừa bằng giải pháp xây dựng sự an toàn trong từng lớp học.

Nóng bỏng nạn lừa đảo ở Đông Nam Á

Khu phức hợp KK Park ở Myanmar ẢNH: AFP

Các nước Đông Nam Á những ngày qua liên tiếp ghi nhận diễn biến mới liên quan đến tình trạng lừa đảo trực tuyến.

Sức ép dồn dập lên Nga

Một tàu chở dầu thô của Tập đoàn Rosneft đi qua eo biển Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ ẢNH: REUTERS

Trong bối cảnh việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang bế tắc, Mỹ ra đợt cấm vận đầu tiên nhằm vào Nga trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, khiến Moscow phản ứng gay gắt.