Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
24/10/2025 03:48 GMT+7

Tin tức Hướng đến môi trường học tập an toàn, Nóng bỏng nạn lừa đảo ở Đông Nam Á, Sức ép dồn dập lên Nga… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.10.2025.

Hướng đến môi trường học tập an toàn

- Ảnh 1.

Giáo dục không chỉ hướng tới kết quả thi, mà hướng tới những đứa trẻ cảm thấy mình được an toàn và tôn trọng, mạnh dạn chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù có nhiều nỗ lực nhưng Bộ GD-ĐT thừa nhận tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến phức tạp, nhiều vụ có tính chất nghiêm trọng. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải thay đổi cách tiếp cận: từ phản ứng sau bạo lực sang phòng ngừa bằng giải pháp xây dựng sự an toàn trong từng lớp học.

Nóng bỏng nạn lừa đảo ở Đông Nam Á

- Ảnh 2.

Khu phức hợp KK Park ở Myanmar

ẢNH: AFP

Các nước Đông Nam Á những ngày qua liên tiếp ghi nhận diễn biến mới liên quan đến tình trạng lừa đảo trực tuyến.

Sức ép dồn dập lên Nga

- Ảnh 3.

Một tàu chở dầu thô của Tập đoàn Rosneft đi qua eo biển Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ

ẢNH: REUTERS

Trong bối cảnh việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang bế tắc, Mỹ ra đợt cấm vận đầu tiên nhằm vào Nga trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, khiến Moscow phản ứng gay gắt.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.10.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.10.2025

Tin tức 'Đánh thức' các khu đất vàng bị lãng quên; Đời chợ ở TP.HCM: Chợ xưa chưa xa, người xưa còn đó; Đà Nẵng ứng phó mưa bão, lụt lội ở mức cao nhất... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.10.2025.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
