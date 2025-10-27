Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.10.2025

Việt Nam - Mỹ thống nhất tuyên bố chung về thuế đối ứng

VN và Mỹ công bố tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng và sẽ tiếp tục đàm phán tháo gỡ rào cản về thuế đối ứng.

Theo tuyên bố chung đưa ra ngày 26.10, trong Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng VN - Mỹ có điều khoản VN sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho nông sản Mỹ. Trong ảnh: người tiêu dùng VN rất ưa chuộng trái cây nhập khẩu từ Mỹ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân phải cung cấp thông tin nhà ở?

Bộ Xây dựng đề xuất tổ chức, cá nhân phải cung cấp thông tin sở hữu nhà ở để tích hợp vào hệ thống thông tin quốc gia từ năm 2026.

Việc Bộ Xây dựng đưa ra dự thảo yêu cầu người dân phải cung cấp nhà ở đang gây nhiều ý kiến trái chiều ẢNH: ĐÌNH SƠN

Vì sao Nam bộ ngập lịch sử?

Người dân TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung đã trải qua những ngày oằn mình chống chọi với ngập lịch sử do sự kết hợp của nhiều yếu tố thời tiết bất lợi và khả năng thích ứng kém của cơ sở hạ tầng.