Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
27/10/2025 04:10 GMT+7

Tin tức Việt Nam - Mỹ thống nhất tuyên bố chung về thuế đối ứng, Người dân phải cung cấp thông tin nhà ở?, Vì sao Nam bộ ngập lịch sử?… là các thông tin nổi bật bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 27.10.2025.

Việt Nam - Mỹ thống nhất tuyên bố chung về thuế đối ứng

VN và Mỹ công bố tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng và sẽ tiếp tục đàm phán tháo gỡ rào cản về thuế đối ứng.

- Ảnh 1.

Theo tuyên bố chung đưa ra ngày 26.10, trong Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng VN - Mỹ có điều khoản VN sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho nông sản Mỹ. Trong ảnh: người tiêu dùng VN rất ưa chuộng trái cây nhập khẩu từ Mỹ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân phải cung cấp thông tin nhà ở?

Bộ Xây dựng đề xuất tổ chức, cá nhân phải cung cấp thông tin sở hữu nhà ở để tích hợp vào hệ thống thông tin quốc gia từ năm 2026.

- Ảnh 2.

Việc Bộ Xây dựng đưa ra dự thảo yêu cầu người dân phải cung cấp nhà ở đang gây nhiều ý kiến trái chiều

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Vì sao Nam bộ ngập lịch sử?

Người dân TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung đã trải qua những ngày oằn mình chống chọi với ngập lịch sử do sự kết hợp của nhiều yếu tố thời tiết bất lợi và khả năng thích ứng kém của cơ sở hạ tầng.

- Ảnh 3.

Triều cường dâng cao tràn bờ kè khu Thanh Đa, ngày 24.10

ẢNH: PHẠM HỮU

Việt Nam - Mỹ thuế đối ứng nhà ở Nam bộ thông tin nhà ở Ngập lụt Triều cường Báo Thanh Niên
