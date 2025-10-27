Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.10.2025

Việt Nam - Mỹ thống nhất tuyên bố chung về thuế đối ứng
VN và Mỹ công bố tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng và sẽ tiếp tục đàm phán tháo gỡ rào cản về thuế đối ứng.
Người dân phải cung cấp thông tin nhà ở?
Bộ Xây dựng đề xuất tổ chức, cá nhân phải cung cấp thông tin sở hữu nhà ở để tích hợp vào hệ thống thông tin quốc gia từ năm 2026.
Vì sao Nam bộ ngập lịch sử?
Người dân TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung đã trải qua những ngày oằn mình chống chọi với ngập lịch sử do sự kết hợp của nhiều yếu tố thời tiết bất lợi và khả năng thích ứng kém của cơ sở hạ tầng.
