Kinh tế

Việt Nam - Mỹ thống nhất công bố tuyên bố chung về thuế đối ứng

Phan Hậu
Phan Hậu
26/10/2025 18:02 GMT+7

Việt Nam và Mỹ công bố tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng và sẽ tiếp tục đàm phán tháo gỡ rào cản về thuế đối ứng.

Bộ Công thương cho biết, ngày 26.10, Việt Nam và Mỹ đã đồng thuận công bố Tuyên bố chung Việt Nam và Mỹ về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (tuyên bố chung) nhân dịp Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tổ chức từ ngày 26 - 28.10 tại Kuala Lumpur, Malaysia. 

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục đàm phán thuế đối ứng, tháo gỡ rào cản thuế quan trong thời gian tới.

Việt Nam - Mỹ thống nhất công bố tuyên bố chung về thuế đối ứng- Ảnh 1.

Bất chấp rào cản thuế đối ứng, xuất khẩu sang Mỹ 9 tháng năm nay vẫn tăng trưởng trên 27% so với cùng kỳ năm 2024

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo Bộ Công thương, tuyên bố chung là văn bản mà Việt Nam và Mỹ thống nhất đưa ra để thể hiện kết quả đến nay của hai nước về đàm phán thương mại đối ứng. Tuyên bố chung đồng thời ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp 2 nước trong việc xây dựng quan hệ kinh tế, thương mại trên cơ sở cân bằng, ổn định và bền vững, phù hợp với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Tuyên bố chung ghi nhận các nội dung chính của Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam - Mỹ. 

Theo đó, Việt Nam và Mỹ sẽ cùng hợp tác trên tinh thần xây dựng để giải quyết mối quan tâm của cả hai bên liên quan đến các rào cản phi thuế quan, thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư; thảo luận về sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững cũng như tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng…

Tiếp tục đàm phán thuế đối ứng công bằng, cân bằng

Cũng theo Bộ Công thương, trong tuyên bố chung được công bố, Mỹ và Việt Nam xác định hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau.

Trước đó, ngày 2.4 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam chịu mức thuế cao nhất lên đến 46%. Sau đó, từ cuối tháng 4 đến nay, Việt Nam và Mỹ tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp bộ trưởng. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer cùng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã có nhiều phiên đàm phán trực tiếp và trực tuyến.

Đến ngày 1.8 (giờ Việt Nam), Mỹ công bố sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng đối với 69 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, mức thuế đối ứng Mỹ dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

Bất chấp những tác động Mỹ áp thuế đối ứng 20% cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, đến hết tháng 9, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa 2 nước đạt khoảng 126,4 tỉ USD (tăng 27,3% so với cùng kỳ 2024). 

Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 112,8 tỉ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ 2024; nhập khẩu từ Mỹ 13,66 tỉ USD, tăng 23,6 % so với cùng kỳ 2024.

Giữa thuế đối ứng, đơn hàng xuất khẩu tăng trở lại

Giữa thuế đối ứng, đơn hàng xuất khẩu tăng trở lại

Báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất VN tháng 7 do S&P Global công bố lần đầu tiên sau 4 tháng vượt trên ngưỡng 50 điểm. Trong đó số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng trở lại.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
