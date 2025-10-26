Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.10.2025

Công ước của thượng tôn pháp luật, của hợp tác và của người dân

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký LHQ António Guterres chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội ảnh: Tuấn Minh

Sáng 25.10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) với chủ đề "Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai" khai mạc trọng thể tại Hà Nội dưới sự đồng chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres.

Nới trần đặt cược quốc tế

TP.HCM từng thử nghiệm bán vé cá cược đua ngựa tại trường đua Phú Thọ ảnh: Bạch Dương

Dự thảo cho phép đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế đang được nhiều người quan tâm vì đây là lần đầu tiên VN mở ra lĩnh vực đặt cược quốc tế.

Giải mã kế hoạch 5 năm tới của Trung Quốc

Tổng bí thư Tập Cận Bình cùng 6 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị còn lại của đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hội nghị T.Ư 4 vừa qua Ảnh: AP

Kết thúc hội nghị T.Ư 4 khóa 20, đảng Cộng sản Trung Quốc đã vạch ra lộ trình phát triển kinh tế xã hội nước này cho 5 năm lần thứ 15 (2026 - 2030).