Thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Liên Hiệp Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn tin tưởng, coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc trong quản trị toàn cầu, sự lãnh đạo, các sáng kiến của Tổng thư ký.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres ẢNH: QUOCHOI.VN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn nữa cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, cho công việc chung của Liên Hiệp Quốc và hợp tác đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ Liên minh nghị viện thế giới (IPU).

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội thông báo với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân của Việt Nam, cũng như các nỗ lực của Quốc hội trong kiến tạo, hoàn thiện hành lang pháp lý, thể chế quản trị, nội luật hóa các nghĩa vụ và cam kết quốc tế, trong đó có nhiều ưu tiên của Liên Hiệp Quốc, như thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng đang được mở ký tại Hà Nội.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đánh giá cao sự tham gia tích cực của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế đối ngoại đa phương liên nghị viện, mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tích cực, thúc đẩy giải pháp đa phương cho các vấn đề quan tâm chung.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam bằng tấm gương, tiếng nói, trí tuệ và hành động cụ thể, nhất là về triển khai các mục tiêu lớn của Liên Hiệp Quốc, cũng như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, chủ trì Lễ mở ký Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm mạng.

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối, thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của Liên Hiệp Quốc, các cơ chế đa phương liên quan, nhất là hợp tác liên nghị viện, trong triển khai các sáng kiến toàn cầu.