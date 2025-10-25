Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng tình cảm và sự ủng hộ quý báu của Liên Hiệp Quốc và cá nhân Tổng thư ký, người bạn chân thành, thủy chung, đã luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam từ khi gia nhập Liên Hiệp Quốc năm 1977.

Quan hệ Việt Nam - Liên Hiệp Quốc là một trong những câu chuyện thành công nổi bật và hiện đang bước sang một trang mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres ẢNH: THẢO PHẠM

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong quá trình đó, trải qua 30 năm chiến tranh, 20 năm bị bao vây cấm vận, từ một nước nghèo nàn, nhận viện trợ của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã trưởng thành, đạt được những thành tựu rất đáng tự hào và đang nỗ lực hết sức mình vì công việc chung, vì hòa bình, phát triển và lợi ích của người dân.

Khẳng định ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với Liên Hiệp Quốc đóng vai trò trung tâm, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam ý thức rõ trách nhiệm của mình, sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như duy trì hòa bình, xử lý xung đột, thúc đẩy phát triển, bảo đảm quyền con người, ứng phó biến đổi khí hậu…

Với nhận thức sâu sắc về giá trị của hòa bình, Việt Nam ủng hộ giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế. Tổng Bí thư đề nghị Tổng thư ký hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn trên lĩnh vực này, nhất là tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trong bối cảnh xung đột khó lường trên thế giới.

Khẳng định người dân là trung tâm của mọi chính sách, Tổng Bí thư cảm ơn Liên Hiệp Quốc và các nước đã tín nhiệm ủng hộ Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Tổng Bí thư cho rằng đây là minh chứng rõ ràng nhất của những cam kết và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu lớn đề ra, trong đó có việc đạt tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, và có vai trò, tiếng nói có trọng lượng hơn trên trường quốc tế, đóng góp tích cực cho việc củng cố chủ nghĩa đa phương, cải tổ các thể chế đa phương để các nước đang phát triển và các nước mới nổi có vai trò xứng đáng hơn.

Cho rằng Việt Nam là một trụ cột cơ bản của hợp tác Nam - Nam và của một trật tự thế giới đa cực cân bằng, ổn định, dựa trên luật pháp quốc tế, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mong Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ cải tổ Liên Hiệp Quốc một cách cân bằng, duy trì các hoạt động hỗ trợ phát triển, nhất là cho các nước đang phát triển, chống các hành động đơn phương.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cần củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại và hợp tác để ngăn ngừa xung đột, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó đề cao vai trò của các tổ chức khu vực, nhất là ASEAN, và quan hệ hợp tác ASEAN - Liên Hiệp Quốc, trong đó Liên Hiệp Quốc có thể tham khảo kinh nghiệm ASEAN về phát triển kinh tế năng động, duy trì hòa bình, thúc đẩy đồng thuận.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ và đánh giá cao những ý kiến và tình cảm tốt đẹp của Tổng thư ký và khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, công bằng và phát triển bền vững.