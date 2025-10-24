Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi Bác Hồ từng ở tại Bulgaria

Cung điện Vrana được xây dựng đầu thế kỷ 20, là nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước Bulgaria. Chủ nhân hiện nay của Cung điện Vrana là Cựu hoàng Bulgaria Simeon Saxe-Coburg-Gotha, người từng là Thủ tướng Bulgaria từ tháng 7.2001 đến tháng 8.2005.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân gặp Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha ẢNH: TTXVN

Cựu hoàng là người đã nêu ý tưởng gắn biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cung điện Vrana, với mong muốn nơi đây trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trong chuyến thăm Cung điện Vrana, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha và trao tặng biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để gắn tại cung điện.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động được đến thăm Cung điện Vrana, nơi tháng 8.1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu trú tại đây trong chuyến thăm chính thức Bulgaria. Chuyến thăm đã mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Cựu hoàng đối với sự phát triển của đất nước Bulgaria trên cương vị Thủ tướng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam không quên những đóng góp của Cựu hoàng đối với quan hệ Việt Nam - Bulgaria.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha và trao tặng biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để gắn tại Cung điện Vrana ẢNH: TTXVN

Trong giai đoạn Chính phủ Bulgaria do Cựu hoàng lãnh đạo, hai nước đã ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế và trao nhau quy chế tối huệ quốc, Hiệp định hợp tác giáo dục, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria, để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày nay.

Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha bày tỏ xúc động khi sau một thời gian dài ông lại được đón một lãnh đạo cao nhất Việt Nam tới nhà riêng. Cựu hoàng khẳng định luôn ghi nhớ những kỷ niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi tới Bulgaria và thăm gia đình ông.

Cựu hoàng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu Việt Nam đạt được thời gian qua, đồng thời khẳng định Bulgaria và cá nhân ông luôn dành tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ mạnh mẽ đối với công cuộc phát triển, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia Bulgaria, cùng dự có Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và phu nhân.

Mong muốn thúc đẩy quan hệ với các chính đảng Bulgaria

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria (BSP) Atanas Zafirov và đại diện các đảng cánh tả Bulgaria.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria Atanas Zafirov ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria và các đảng cánh tả Bulgaria, coi đây là một phần không tách rời trong quan hệ Việt Nam - Bulgaria.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Bulgaria đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước Việt Nam. Đánh giá cao vai trò, vị thế của Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria và các đảng cánh tả là một lực lượng chính trị có uy tín trên chính trường Bulgaria, cũng như uy tín của ngài Chủ tịch Atanas Zafirov đang giữ trọng trách Phó thủ tướng trong chính phủ liên minh cầm quyền, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với các chính đảng Bulgaria, trong đó có Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria và các đảng cánh tả Bulgaria, nhằm củng cố nền tảng chính trị cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, phù hợp với khuôn khổ quan hệ mới; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của hai đảng, đẩy mạnh công tác trao đổi lý luận như tổ chức các hội thảo khoa học, diễn đàn; tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, bồi dưỡng lý luận chính trị, tăng cường giao lưu thanh niên để tiếp nối truyền thống quan hệ hữu nghị…