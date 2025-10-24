Việt Nam - Bulgaria thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

Xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tiến vào Quảng trường Thánh Alexander Nevski, trước sự chào đón trang nghiêm của đội nghi lễ, quân nhạc. Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại nơi đỗ xe, bắt tay, chào mừng và mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân di chuyển tới thảm đỏ, bước vào vị trí danh dự. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử Quốc thiều VN và quốc thiều Bulgaria. Sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev tiến hành duyệt đội danh dự.

Trụ cột hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Ngay sau lễ đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Rumen Radev tiến hành hội đàm tại Phủ Tổng thống.

Nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Bulgaria đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh vị thế, vai trò của VN tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đánh giá cao chính sách đối ngoại của VN, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Tổng thống Rumen Radev nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trong chuyến thăm VN tháng 11.2024 về đất nước tươi đẹp, con người nồng hậu, mến khách và những thành tựu to lớn của VN trong phát triển kinh tế - xã hội với chính sách cải cách đúng đắn, đồng thời khẳng định Bulgaria luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với VN, mong muốn cùng VN đẩy mạnh hợp tác nhằm đóng góp cho phát triển bền vững ở mỗi nước cũng như thịnh vượng ở hai châu lục.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev duyệt đội danh dự ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Tổng thống Rumen Radev về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị dành cho Đoàn đại biểu cấp cao VN và nhấn mạnh VN đặc biệt coi trọng quan hệ với Bulgaria, luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ quý báu của nhân dân Bulgaria dành cho VN trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình và định hướng phát triển của mỗi nước, cho rằng hai bên chia sẻ nhiều điểm tương đồng về mục tiêu và chính sách cũng như có tiềm năng có thể bổ trợ cho nhau. Bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, hai nhà lãnh đạo trao đổi các phương hướng và biện pháp nhằm đưa khuôn khổ hợp tác VN - Bulgaria ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp với bối cảnh mới. Hai bên nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ VN - Bulgaria lên Đối tác chiến lược. Với quyết định này, Bulgaria trở thành nước đầu tiên trong khu vực Balkan có quan hệ Đối tác chiến lược với VN.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác trên tinh thần khuôn khổ hợp tác mới, nhất là trong các lĩnh vực Bulgaria có kinh nghiệm chuyên môn và VN có nhu cầu. Hai bên cũng nhất trí cần xây dựng và triển khai ngay Kế hoạch hành động Đối tác chiến lược.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thách thức, hai nước cần phối hợp chặt chẽ, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư thành trụ cột trung tâm trong quan hệ Đối tác chiến lược.

Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh hai bên cần hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kinh doanh, đầu tư tại mỗi nước và vui mừng khi có rất nhiều doanh nghiệp VN sang Bulgaria dự Diễn đàn doanh nghiệp nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ thương mại đầu tư thông qua việc mở cửa thị trường cho nhau; tận dụng Hiệp định Thương mại tự do VN - EU (EVFTA) với mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi trong những năm tới. Hai bên sẵn sàng là "cửa ngõ" cho hàng hóa của nhau thâm nhập thị trường ASEAN và thị trường EU. Liên quan đến hợp tác quốc phòng - an ninh, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình LHQ, an ninh mạng, quân y…

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đưa hợp tác khoa học - công nghệ trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược với chuyển đổi số, kinh tế số, hạ tầng số và chính phủ điện tử, dược phẩm và y sinh học, trợ lý ảo và khoa học máy tính hiện đại, năng lượng xanh… Để tăng cường giao lưu nhân dân, hai bên thống nhất xây dựng các chương trình, hoạt động văn hóa, quảng bá du lịch ở mỗi nước, khuyến khích kết nối hàng không. Tổng thống Rumen Radev cho biết Bulgaria có nhu cầu lớn về lao động trong khi VN có lực lượng lao động trẻ nhiều kỹ năng. Ông mong muốn đón nhiều sinh viên VN sang học tập tại Bulgaria, phát huy truyền thống hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và lao động.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân với Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân tại Phủ tổng thống ẢNH: TTXVN

Tổng thống Rumen Radev cảm ơn VN đã miễn thị thực cho công dân Bulgaria, nhờ đó có nhiều người Bulgaria sang du lịch VN và mong khách du lịch VN sang thăm Bulgaria. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Bulgaria đơn giản hóa cấp thị thực cho công dân VN, nhất trí thúc đẩy hợp tác về giáo dục và đào tạo nghề, sẵn sàng trao đổi sinh viên, chuyên gia giữa hai nước.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên chia sẻ lập trường và tầm nhìn trong giải quyết các vấn đề và ứng phó các thách thức hiện nay; nhất trí tăng cường trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như LHQ, ASEAN - EU, Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM). Hai bên ủng hộ lập trường của ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Cơ hội, tầm nhìn mới trong quan hệ song phương

Cùng ngày, sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Rumen Radev cùng tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và chủ trì gặp gỡ báo chí chung để thông báo về kết quả hội đàm.

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev nhấn mạnh trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã có cuộc hội đàm thành công; cùng nhau đánh giá lại tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước, thống nhất các định hướng lớn để mở rộng, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác truyền thống, xác định các lĩnh vực hợp tác mới mà hai nước có tiềm năng và nhu cầu. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trên cơ sở đó, VN và Bulgaria thống nhất thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Thời gian tới, Tổng thống Rumen Radev mong muốn hai nước đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, văn hóa - thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân. Chuyến thăm này mở ra cơ hội, tầm nhìn mới trong quan hệ hai nước và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trên cơ sở những bước phát triển tích cực và thành tựu to lớn của quan hệ VN - Bulgaria sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược VN - Bulgaria. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Với nền tảng 75 năm quan hệ hữu nghị truyền thống, với quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước, Tổng Bí thư tin tưởng chắc chắn việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược VN - Bulgaria sẽ mở ra kỷ nguyên hợp tác mới cho hai nước, vì mục tiêu phát triển của mỗi nước và hòa bình, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.