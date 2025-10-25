Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ chủ nghĩa đa phương với Liên Hiệp Quốc giữ vai trò trung tâm, thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và việc tổ chức Lễ mở ký Công ước về phòng, chống tội phạm mạng là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres ẢNH: NHẬT BẮC

Trên cơ sở quan tâm chung của hai bên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất Liên Hiệp Quốc và Việt Nam tăng cường hợp tác theo các ưu tiên sau: Thứ nhất, trong ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, đề nghị Liên Hiệp Quốc hỗ trợ tiếp cận tài chính khí hậu ưu đãi, chuyển giao công nghệ sạch thế hệ mới và nâng cao năng lực ứng phó.

Thứ hai, đề nghị Liên Hiệp Quốc tiếp tục thúc đẩy cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, huy động hiệu quả ODA và vốn tư nhân, khuyến khích chuyển đổi số phục vụ phát triển bao trùm và tăng cường huy động nguồn lực cho Việt Nam để đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Thứ ba, trước các diễn biến phức tạp gần đây trong đời sống quốc tế, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc, đề cao vai trò của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, tăng cường đoàn kết quốc tế để giải quyết các thách thức toàn cầu cũng như các cuộc xung đột ở các khu vực.

Tổng Thư ký António Guterres khẳng định Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhất là hỗ trợ triển khai các cam kết khí hậu, SDGs và cải cách tài chính toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc biệt đánh giá cao vai trò, vị thế và sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam, xuất phát từ lịch sử cũng như thành công hiện nay của Việt Nam trong việc thực hiện những lý tưởng mà Liên Hiệp Quốc theo đuổi về hòa bình, an ninh, phát triển và phẩm giá con người, cùng với mạng lưới quan hệ rộng mở mà Việt Nam đã có với tất cả các thành viên Liên Hiệp Quốc.

Vì vậy, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định rất trông đợi và tin tưởng Việt Nam phát huy vai trò, vị thế, uy tín đó để đóng góp vào xây dựng cấu trúc quan hệ quốc tế mới, nhất là trong bối cảnh đời sống chính trị quốc tế diễn biến nhanh và phức tạp hiện nay.

Trong đó, Tổng thư ký António Guterres kêu gọi Việt Nam tích cực ủng hộ các sáng kiến, ưu tiên của Liên Hiệp Quốc thúc đẩy động lực triển khai SDGs và cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, bày tỏ mong muốn Việt Nam đưa ra những cam kết khí hậu mạnh mẽ hơn cũng như tham gia các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc về ngoại giao phòng ngừa, trung gian hòa giải, ngăn ngừa xung đột...