Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.11.2025

Tranh cãi thuế vàng

Trên thế giới, nhiều quốc gia có tính thuế đối với vàng ảnh: Đ.N.T

Trong khi đề xuất tính thuế thu nhập cá nhân 0,1% đối với người bán vàng chưa hết tranh cãi thì Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa gây sốc khi kiến nghị tính thuế giá trị gia tăng người mua vàng là 10%.

Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai - Giáo viên cũng cần phải học

Các khách mời chia sẻ nhiều thông tin hữu ích giúp giáo viên tăng cường năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực hiện đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Bộ GD-ĐT đến năm 2030, cần bổ sung khoảng 22.000 giáo viên tiếng Anh mầm non và tiểu học; đến năm 2035 bồi dưỡng ít nhất 200.000 giáo viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh để thực hiện chiến lược đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Mỹ - Trung "đình chiến" nhưng khó lạc quan

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Tập Cận Bình gặp nhau tại Busan (Hàn Quốc) ngày 30.10 Ảnh: Reuters

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã một số thỏa thuận hòa hoãn cuộc thương chiến vốn đang căng thẳng, nhưng vẫn chưa thể giải quyết các bất đồng căn cơ.