Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng cuối năm, lương tháng 13 được tính thế nào?

Mai Phương
Mai Phương
28/10/2025 10:56 GMT+7

Người làm công ăn lương nhận tiền thưởng cuối năm, lương tháng 13 sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Mới đây, một người dân đã gửi kiến nghị tới Cục Thuế (Bộ Tài chính) nêu thắc mắc: Khi nhận được khoản tiền thưởng cuối năm (tháng lương thứ 13) được cộng dồn vào thu nhập tháng 12 hoặc tháng 1, khiến tổng thu nhập của tháng đó tăng vọt và bị áp thuế thu nhập cá nhân ở bậc cao hơn theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Trong khi đó, thu nhập thực tế trong cả năm không đổi, nhưng người lao động thiệt thòi do bị trừ thuế nhiều hơn (người này đang làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng cuối năm, lương tháng 13 được tính thế nào?- Ảnh 1.

Tiền thưởng cuối năm, lương tháng 13 đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân

ẢNH: TNO

Do đó, cá nhân này kiến nghị Bộ Tài chính xem xét sửa đổi cách tính thuế đối với khoản tiền thưởng cuối năm. Cụ thể, cho phép doanh nghiệp và người lao động được lựa chọn tính bình quân khoản thưởng trên tổng thu nhập cả năm; hoặc tách riêng khoản thưởng để áp dụng bậc thuế hợp lý, tránh gây thiệt thòi không đáng có cho người lao động. Qua đó, cơ quan chức năng xem xét để chính sách thuế trở nên hợp lý, công bằng và tạo động lực tích cực cho người lao động.

Trả lời kiến nghị trên, Cục Thuế trích dẫn Nghị định số 65/2013 của Chính phủ quy định về thu nhập chịu thuế và xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Theo đó, thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền, kể cả thưởng bằng chứng khoán là thu nhập chịu thuế. Đối với cá nhân có ký hợp đồng lao động, hàng tháng tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ thuế của từng cá nhân căn cứ vào thu nhập tính thuế tháng và biểu thuế lũy tiến từng phần.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền hoặc cá nhân thực kê khai, nộp thuế, khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý.

Như vậy, tiền thuế thu nhập cá nhân hàng tháng khi doanh nghiệp khấu trừ đối với người làm công ăn lương chỉ là tiền tạm đóng, khi kết thúc năm người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thì cơ quan thuế sẽ xác định chính xác số tiền thuế phải đóng (nếu thiếu thì phải đóng thêm, trường hợp thừa sẽ được hoàn lại).

Nhiều đề xuất sửa đổi thuế thu nhập cá nhân

Nhiều đề xuất sửa đổi thuế thu nhập cá nhân

Nhiều đề xuất bỏ thuế suất cao nhất 35%, bổ sung nhiều khoản thu nhập miễn thuế được nhiều bộ ngành, tổ chức đưa ra về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và kiến nghị áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới cho kỳ tính thuế năm 2025 tiếp tục được đưa ra.

