Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.10.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
31/10/2025 03:52 GMT+7

Tin tức Việt Nam - Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện; Miền Trung ngập dai dẳng, sạt lở rình rập; Mỹ - Trung hòa hoãn… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 31.10.2025.

Việt Nam - Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Chiều 29.10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.10.2025 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer hội đàm

ẢNH: TTXVN

Miền Trung ngập dai dẳng, sạt lở rình rập

Nước lũ đạt đỉnh rồi hạ dần ở các sông lớn của miền Trung, nhưng hàng vạn ngôi nhà vẫn bị ngập nặng, người dân khốn khó khi đi lánh nạn. Trong khi đó, ở khu vực miền núi cao, sạt lở luôn rình rập, nhiều bản làng bị mất cô lập, liên lạc.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 31.10.2025 - Ảnh 2.

Quân đội xuyên đêm ứng cứu người dân vùng lũ Đà Nẵng

ẢNH: NGỌC HÂN

Mỹ - Trung hòa hoãn

Sau cuộc gặp mang tính bước ngoặt với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã đạt thỏa thuận về hầu hết mọi vấn đề.

