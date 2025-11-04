Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.11.2025

Mưa lũ dai dẳng, bất thường ở miền Trung

Dùng ghe đưa du khách ở Hội An đến nơi an toàn vào sáng 3.11 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cơn lũ lịch sử cuối tháng 10 chưa kịp rút, người dân ở miền Trung lại tiếp tục hứng chịu đợt lũ mới đầu tháng 11 và cả cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) đang đến. (trang 4)

Xâm nhập "cỗ máy" biến người tìm việc thành con nợ

Ngày thứ 2 ứng viên đến Store Kim Phát, Ngọc tiếp tục thu 1 triệu đồng rồi đưa 1 chai sữa tắm

Trong vai người lao động nghèo tìm việc làm, PV Thanh Niên đã thâm nhập Store Kim Phát, nơi có chiêu bài tuyển dụng tạp vụ để mồi chài bán hàng. Gần 2 tuần làm việc, toàn bộ chiêu trò biến người lao động nghèo thành con nợ dần được phơi bày. (trang 14)

Không có "phép màu" cho bóng đá Malaysia

Bóng đá Malaysia trả giá đắt vì hành vi gian lận ẢNH: NGỌC LINH

Tối qua, FIFA đã ra quyết định cuối cùng liên quan đến vụ bê bối nhập tịch cầu thủ trái quy định. Theo đó FIFA bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), giữ nguyên án phạt công bố ngày 26.9. (trang 21)