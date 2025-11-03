Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
03/11/2025 04:16 GMT+7

Tin tức Tuyệt đối không để người dân nào không được hỗ trợ kịp thời trong mưa lũ, Trung tâm tài chính quốc tế sắp đi vào hoạt động, Bóc trần đường dây gài bẫy người lao động nghèo… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 3.11.2025.

Tuyệt đối không để người dân nào không được hỗ trợ kịp thời trong mưa lũ

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.11.2025 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến vùng bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, TP.Huế

Ảnh: TTXVN

Sáng 2.11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác T.Ư về thăm hỏi, tặng quà người dân TP.Huế, đặc biệt là những người dân bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 25-30.10.

Trung tâm tài chính quốc tế sắp đi vào hoạt động

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.11.2025 - Ảnh 2.

Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển hệ thống tài chính quốc gia hiện đại

Ảnh: Ngọc Dương

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại VN, đưa vào hoạt động ngay trong tháng 11.

Bóc trần đường dây gài bẫy người lao động nghèo

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.11.2025 - Ảnh 3.

Bà B. rầu rĩ ngồi bên đống nước tẩy rửa, trong khi khoản nợ gần 50 triệu đồng đều đặn phát sinh lãi

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH - NGUYỄN TRÚC

Đằng sau tin "tuyển dụng tạp vụ lương 8,5 - 10 triệu đồng/tháng" trên các nền tảng internet, một cái bẫy tinh vi, nhắm vào người lao động nghèo đang tìm kế sinh nhai. Họ bị dụ dỗ nộp tiền, mua hàng hóa rồi rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.11.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.11.2025

Tin tức Đà Nẵng, Quảng Ngãi ứng phó nguy cơ lũ chồng lũ; Lương, thưởng tết đóng thuế như thế nào?; Thanh niên giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 2.11.2025.

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Mưa lũ trung tâm tài chính quốc tế Báo Thanh Niên đợt mưa lũ lịch sử đường dây gài bẫy người nghèo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận