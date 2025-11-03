Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.11.2025

Tuyệt đối không để người dân nào không được hỗ trợ kịp thời trong mưa lũ

Tổng Bí thư Tô Lâm đến vùng bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, TP.Huế Ảnh: TTXVN

Sáng 2.11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác T.Ư về thăm hỏi, tặng quà người dân TP.Huế, đặc biệt là những người dân bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 25-30.10.

Trung tâm tài chính quốc tế sắp đi vào hoạt động

Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển hệ thống tài chính quốc gia hiện đại Ảnh: Ngọc Dương

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại VN, đưa vào hoạt động ngay trong tháng 11.

Bóc trần đường dây gài bẫy người lao động nghèo

Bà B. rầu rĩ ngồi bên đống nước tẩy rửa, trong khi khoản nợ gần 50 triệu đồng đều đặn phát sinh lãi ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH - NGUYỄN TRÚC

Đằng sau tin "tuyển dụng tạp vụ lương 8,5 - 10 triệu đồng/tháng" trên các nền tảng internet, một cái bẫy tinh vi, nhắm vào người lao động nghèo đang tìm kế sinh nhai. Họ bị dụ dỗ nộp tiền, mua hàng hóa rồi rơi vào vòng xoáy nợ nần.