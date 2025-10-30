Giá nhà tăng cao, dân khó tiếp cận: Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Chiều 30.10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM trên địa bàn, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã có phản hồi liên quan đến vấn đề giá nhà tăng cao, khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm tay của phần lớn người dân, dù Chính phủ và Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm bình ổn thị trường.

Giá nhà cao, TP.HCM đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Ông Hoàng Phúc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết hiện công tác thống kê nhà ở trên địa bàn đã cơ bản hoàn tất, bao gồm cả dữ liệu từ TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã phát triển mới khoảng 13,97 triệu m2 sàn nhà ở, đạt 94% chỉ tiêu năm 2025 (14,86 triệu m2 sàn). Con số này bao gồm nhà ở do người dân tự xây dựng, nhà ở trong các dự án thương mại và nhà ở xã hội.

Về tổng quan, giá nhà ở tại TP.HCM 9 tháng này được chủ đầu tư chào bán đối với phân khúc căn hộ cao cấp có xu hướng tăng.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án, đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm tăng mạnh nguồn cung về nhà ở và góp phần ổn định thị trường bất động sản.

Ông Hoàng Phúc Dũng, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về giá nhà và cảnh báo về tình trạng huy động vốn qua "đặt cọc giữ chỗ" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sở Xây dựng TP.HCM cảnh báo huy động vốn qua "đặt cọc giữ chỗ"

Liên quan đến tình trạng huy động vốn qua hình thức "đặt cọc giữ chỗ" tại TP.HCM, ông Dũng cho biết, vừa qua Sở Xây dựng đã ban hành công văn để chấn chỉnh hoạt động này.

Theo đó, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và các chủ đầu tư dự án trên địa bàn TP.HCM phải báo cáo với Sở Xây dựng trước khi đưa dự án vào hoạt động kinh doanh. Mục tiêu là ngăn chặn tình trạng huy động vốn khi chưa đủ điều kiện pháp lý, tránh rủi ro cho người mua.

Do đó, trường hợp phát hiện có chủ đầu tư không tuân thủ các quy định nêu trên, đề nghị chuyển thông tin kèm tài liệu về Sở Xây dựng TP.HCM để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh thông tin về giá nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM kêu gọi các cơ quan báo chí hỗ trợ tuyên truyền đến người mua nhà về việc lựa chọn mua các dự án có đầy đủ pháp lý; rà soát kỹ nội dung đặt cọc hoặc hợp đồng mua bán, tránh thiệt thòi khi xảy ra tranh chấp.