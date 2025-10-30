Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giá nhà tăng cao, dân khó tiếp cận: Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Uyển Nhi - Vũ Phượng
30/10/2025 17:02 GMT+7

Giá nhà TP.HCM ở mức cao, Sở Xây dựng TP.HCM nêu nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ. Đồng thời cảnh báo tình trạng huy động vốn qua 'đặt cọc giữ chỗ'.

Chiều 30.10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM trên địa bàn, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã có phản hồi liên quan đến vấn đề giá nhà tăng cao, khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm tay của phần lớn người dân, dù Chính phủ và Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm bình ổn thị trường.

Giá nhà cao, TP.HCM đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Ông Hoàng Phúc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết hiện công tác thống kê nhà ở trên địa bàn đã cơ bản hoàn tất, bao gồm cả dữ liệu từ TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã phát triển mới khoảng 13,97 triệu m2 sàn nhà ở, đạt 94% chỉ tiêu năm 2025 (14,86 triệu m2 sàn). Con số này bao gồm nhà ở do người dân tự xây dựng, nhà ở trong các dự án thương mại và nhà ở xã hội.

Về tổng quan, giá nhà ở tại TP.HCM 9 tháng này được chủ đầu tư chào bán đối với phân khúc căn hộ cao cấp có xu hướng tăng.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án, đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm tăng mạnh nguồn cung về nhà ở và góp phần ổn định thị trường bất động sản.

Giá nhà tăng cao, người dân khó tiếp cận: Sở Xây dựng TP.HCM nói gì? - Ảnh 1.

Ông Hoàng Phúc Dũng, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về giá nhà và cảnh báo về tình trạng huy động vốn qua "đặt cọc giữ chỗ"

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sở Xây dựng TP.HCM cảnh báo huy động vốn qua "đặt cọc giữ chỗ"

Liên quan đến tình trạng huy động vốn qua hình thức "đặt cọc giữ chỗ" tại TP.HCM, ông Dũng cho biết, vừa qua Sở Xây dựng đã ban hành công văn để chấn chỉnh hoạt động này.

Theo đó, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và các chủ đầu tư dự án trên địa bàn TP.HCM phải báo cáo với Sở Xây dựng trước khi đưa dự án vào hoạt động kinh doanh. Mục tiêu là ngăn chặn tình trạng huy động vốn khi chưa đủ điều kiện pháp lý, tránh rủi ro cho người mua.

Do đó, trường hợp phát hiện có chủ đầu tư không tuân thủ các quy định nêu trên, đề nghị chuyển thông tin kèm tài liệu về Sở Xây dựng TP.HCM để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh thông tin về giá nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM kêu gọi các cơ quan báo chí hỗ trợ tuyên truyền đến người mua nhà về việc lựa chọn mua các dự án có đầy đủ pháp lý; rà soát kỹ nội dung đặt cọc hoặc hợp đồng mua bán, tránh thiệt thòi khi xảy ra tranh chấp.

Tin liên quan

Đề nghị kiểm toán làm rõ việc giá nhà quá cao so với thu nhập người dân

Đề nghị kiểm toán làm rõ việc giá nhà quá cao so với thu nhập người dân

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị Kiểm toán Nhà nước có kế hoạch kiểm toán lĩnh vực bất động sản, làm rõ việc giá nhà ở chênh lệch quá xa so với khả năng tài chính của đại đa số người dân.

Vì sao giá nhà luôn tăng?

Khám phá thêm chủ đề

giá nhà giá nhà TP.HCM bất động sản TP.HCM Sở Xây dựng Tp.HCM nhà ở xã hội giá nhà tăng TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận