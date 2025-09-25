TP.HCM: Bình Quới - Thanh Đa thành đô thị sinh thái, hơn 16.000 dân dời đi đâu?

Chiều 25.9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết khu vực Bình Quới - Thanh Đa sẽ được phát triển theo định hướng trở thành mô hình đô thị sinh thái kết hợp du lịch - nghỉ dưỡng, đồng thời gắn với công tác di dời hơn 16.000 dân.

Quy hoạch Bình Quới - Thanh Đa rộng hơn 549 ha

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin, theo quyết định số 569 của UBND TP.HCM, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (phường Bình Quới, quận Bình Thạnh cũ) có diện tích khoảng 549,4 ha.

Trong đó, 423,61 ha là phần diện tích đất liền (tính theo ranh mép bờ cao sông Sài Gòn, không tính mặt nước), còn lại 125,79 ha là diện tích mặt nước sông. Quy mô dân số dự kiến khoảng 54.000 người.

Khu đô thị mang tính chất trung tâm đô thị và công viên ngập nước, hướng đến phát triển thành khu đô thị du lịch hiện đại, hạ tầng đồng bộ, gắn với cảnh quan sinh thái.

Không gian quy hoạch gồm các khu trung tâm đô thị cao tầng, giảm mật độ xây dựng, kết hợp sử dụng đất hỗn hợp và tạo lập các vùng cảnh quan tự nhiên. Các chức năng chính bao gồm nhà ở, hành chính, văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ, văn hóa và du lịch ven sông.

Toàn khu được chia thành 3 đơn vị ở cùng các chức năng đô thị đan xen. Đơn vị ở số 1 nằm phía tây bắc, dọc đường Bình Quới hiện hữu; quy mô hơn 116 ha với dân số khoảng 18.000 người. Được hình thành từ dân cư hiện hữu kết hợp tái định cư và nhà ở xã hội.

Đơn vị ở số 2 nằm phía nam, đối diện phường An Khánh, quy mô hơn 155 ha với dân số khoảng 20.000 người. Đây là khu dân cư chất lượng sống cao, đa dạng tiện ích.

Đơn vị ở số 3 nằm phía đông bắc, đối diện khu Trường Thọ; quy mô khoảng 151,68 ha với dân số khoảng 16.000 người, gắn với cảnh quan ngập nước và bến du thuyền.

Ông Đỗ Ngọc Hải thông tin về dự án quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa ẢNH: NGUYỄN ANH

Công tác di dời, tái định cư và phát triển nhà ở xã hội

Quy hoạch phân khu đã bố trí khu vực nhà ở tái định cư tại đơn vị ở số 1, phần lớn tập trung dọc trục đường Bình Quới hiện hữu.

Quy mô và loại hình tái định cư sẽ tuân theo Nghị định 88 của Chính phủ, được xác định chi tiết trong quá trình lập quy hoạch và triển khai dự án.

Các hình thức tái định cư sẽ được kết hợp hài hòa với hạ tầng xã hội và kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ.

UBND phường Bình Quới là đơn vị tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch theo luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1.7.2025).

Từ ngày 3.7 đến 1.8, phường đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư, sau đó tổng hợp và giải trình để trình thẩm định, phê duyệt.

Quy hoạch Bình Quới - Thanh Đa rộng 549 ha, hướng thành đô thị sinh thái kết hợp du lịch - nghỉ dưỡng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Về quỹ đất nhà ở xã hội, quy hoạch dành khoảng 20% diện tích đất ở (không tính đất hiện hữu và tái định cư) để xây dựng, ưu tiên tại đơn vị ở số 1, nếu không đủ sẽ bổ sung tại đơn vị ở số 2.

Nhà ở xã hội dự kiến có diện tích căn hộ từ 25 m2 đến 70 m2, trường hợp điều chỉnh tăng diện tích tối đa thì không vượt quá 10% so với mức 70 m2; đồng thời số căn hộ trên 70 m2 không quá 10% tổng số căn hộ trong dự án.

Như vậy, phương án tái định cư và bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại Bình Quới - Thanh Đa sẽ được nghiên cứu chi tiết trong bước lập quy hoạch, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai theo đúng quy định, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển mà TP.HCM đã phê duyệt.