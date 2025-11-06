Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.11.2025

Nam Trung bộ căng mình ứng phó bão Kalmaegi
Ngày 5.11, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đồng loạt triển khai kịch bản ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) trên ba khu vực trọng yếu: trên biển, vùng ngập lụt và khu vực có nguy cơ sạt lở. (trang 4)
Bất cập thu nhập 1 triệu đồng không được tính là người phụ thuộc
Mức giảm trừ gia cảnh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh tăng lên, tuy nhiên còn nhiều khoản quy định ở mức thấp khiến người nộp thuế thiệt thòi. (trang 7)
Những "gáo nước lạnh" đe dọa Nhà Trắng
Kết quả bầu cử ở các bang California, New Jersey, New York và Virginia (Mỹ) trong ngày 4.11 (theo giờ địa phương) cho thấy sự phản kháng của cử tri đối với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa. (trang 24)
