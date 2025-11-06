Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.11.2025

Nam Trung bộ căng mình ứng phó bão Kalmaegi

Tàu thuyền của ngư dân neo đậu tránh bão số 13 (Kalmaegi) tại cảng cá Hòn Rớ (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Ngày 5.11, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đồng loạt triển khai kịch bản ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) trên ba khu vực trọng yếu: trên biển, vùng ngập lụt và khu vực có nguy cơ sạt lở. (trang 4)

Bất cập thu nhập 1 triệu đồng không được tính là người phụ thuộc

Người thu nhập vãng lai nhận từ 2 triệu đồng trở lên phải khấu trừ thuế 10% ẢNH: NGỌC THẮNG

Mức giảm trừ gia cảnh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh tăng lên, tuy nhiên còn nhiều khoản quy định ở mức thấp khiến người nộp thuế thiệt thòi. (trang 7)

Những "gáo nước lạnh" đe dọa Nhà Trắng

Thị trưởng tân cử Zohran Mamdani của TP.New York Ảnh: Reuters

Kết quả bầu cử ở các bang California, New Jersey, New York và Virginia (Mỹ) trong ngày 4.11 (theo giờ địa phương) cho thấy sự phản kháng của cử tri đối với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa. (trang 24)