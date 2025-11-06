Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
06/11/2025 03:51 GMT+7

Tin tức Nam Trung bộ căng mình ứng phó bão Kalmaegi; Bất cập thu nhập 1 triệu đồng không được tính là người phụ thuộc; Những 'gáo nước lạnh' đe dọa Nhà Trắng... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 6.11.2025.

Nam Trung bộ căng mình ứng phó bão Kalmaegi

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.11.2025 - Ảnh 1.

Tàu thuyền của ngư dân neo đậu tránh bão số 13 (Kalmaegi) tại cảng cá Hòn Rớ (Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Ngày 5.11, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đồng loạt triển khai kịch bản ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) trên ba khu vực trọng yếu: trên biển, vùng ngập lụt và khu vực có nguy cơ sạt lở. (trang 4)

Bất cập thu nhập 1 triệu đồng không được tính là người phụ thuộc

Nam Trung bộ ứng phó bão Kalmaegi: Căng mình trước thiên tai nghiêm trọng - Ảnh 1.

Người thu nhập vãng lai nhận từ 2 triệu đồng trở lên phải khấu trừ thuế 10%

ẢNH: NGỌC THẮNG

Mức giảm trừ gia cảnh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh tăng lên, tuy nhiên còn nhiều khoản quy định ở mức thấp khiến người nộp thuế thiệt thòi. (trang 7)

Những "gáo nước lạnh" đe dọa Nhà Trắng

Nam Trung bộ ứng phó bão Kalmaegi: Căng mình trước thiên tai nghiêm trọng - Ảnh 2.

Thị trưởng tân cử Zohran Mamdani của TP.New York

Ảnh: Reuters

Kết quả bầu cử ở các bang California, New Jersey, New York và Virginia (Mỹ) trong ngày 4.11 (theo giờ địa phương) cho thấy sự phản kháng của cử tri đối với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa. (trang 24)

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.11.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.11.2025

Tin tức Xây dựng Nhà nước pháp quyền kiến tạo và vì dân, Hoán cải xe xăng cũ thành xe điện: Lợi bất cập hại, 'Thử thách kép' ở miền Trung… là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 5.11.2025.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.11.2025

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.11.2025

Khám phá thêm chủ đề

Bão Kalmaegi bão số 13 Nam trung bộ Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc Nhà Trắng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận