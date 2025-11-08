Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.11.2025

Lo hộ kinh doanh gặp "cú sốc thuế"

Ngưỡng doanh thu chịu thuế, mức đóng thuế... vẫn là vấn đề "nóng" nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia thuế khi thời gian áp dụng đang tới gần.

Nhiều đại biểu Quốc hội tiếp tục phản biện về ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh ẢNH: LAM NGHI

Tỷ giá, lãi suất đều "căng"

Sự biến động trái chiều của tỷ giá trong và ngoài ngân hàng đang diễn ra trên thị trường hiện nay. Cùng lúc, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng liên tục tăng cao, từ 0,1 - 1,78%/năm tùy theo kỳ hạn và chạm mức 6%/năm đã lập trước đó.

Lãi suất tiết kiệm thời điểm cuối năm đang tăng tốc ẢNH: NGỌC THẮNG

Mỹ - Trung có đang lưỡng bại câu thương?

Sau một thời gian căng thẳng thương mại kéo dài, cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng đồng thời nhiều nước cũng lo ngại Washington và Bắc Kinh bắt tay với nhau hình thành nhóm G2.