Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.11.2025

Thanh Niên
Thanh Niên
08/11/2025 04:13 GMT+7

Tin tức Lo hộ kinh doanh gặp "cú sốc thuế"; Tỷ giá, lãi suất đều "căng"; Mỹ - Trung có lưỡng bại câu thương?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 8.11.2025.

Lo hộ kinh doanh gặp "cú sốc thuế"

Ngưỡng doanh thu chịu thuế, mức đóng thuế... vẫn là vấn đề "nóng" nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia thuế khi thời gian áp dụng đang tới gần.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.11.2025- Ảnh 1.

Nhiều đại biểu Quốc hội tiếp tục phản biện về ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh

ẢNH: LAM NGHI

Tỷ giá, lãi suất đều "căng"

Sự biến động trái chiều của tỷ giá trong và ngoài ngân hàng đang diễn ra trên thị trường hiện nay. Cùng lúc, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng liên tục tăng cao, từ 0,1 - 1,78%/năm tùy theo kỳ hạn và chạm mức 6%/năm đã lập trước đó.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.11.2025- Ảnh 2.

Lãi suất tiết kiệm thời điểm cuối năm đang tăng tốc

ẢNH: NGỌC THẮNG

Mỹ - Trung có đang lưỡng bại câu thương?

Sau một thời gian căng thẳng thương mại kéo dài, cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng đồng thời nhiều nước cũng lo ngại Washington và Bắc Kinh bắt tay với nhau hình thành nhóm G2.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.11.2025- Ảnh 3.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau ngày 30.10 tại Hàn Quốc

ẢNH: REUTERS

 

Khám phá thêm chủ đề

