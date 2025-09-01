Tìm ngưỡng doanh thu chịu thuế phù hợp

Như Thanh Niên đã thông tin, Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín (TP.HCM) vừa có công văn góp ý về quản lý thuế và chính sách thuế, hóa đơn với hộ kinh doanh. Doanh nghiệp này phân tích hiện nay, người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân 11 triệu đồng/tháng. Theo lộ trình, mức này có thể được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng (tức 186 triệu đồng/năm). Trong khi đó, hộ kinh doanh, đặc biệt là hộ kinh doanh không có thu nhập từ tiền lương, tiền công chỉ được miễn thuế đối với ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng/năm đến hết năm 2025 và ngưỡng 200 triệu đồng/năm kể từ năm 2026.

Theo phân tích, quy định này có thể gây ra tình trạng bất bình đẳng. Do đó, chính sách thuế cần xem xét xây dựng mức doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh tiệm cận, tương đồng với mức giảm trừ gia cảnh theo phương án 15,5 triệu đồng/tháng. Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín tính toán mức doanh thu miễn thuế có thể được tính bằng giá trị gia tăng của hộ kinh doanh tạo ra tương ứng với mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 186 triệu đồng/năm. Cụ thể, công ty kiến nghị mức doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh trong thời gian tới là 1 tỉ đồng/năm.

Hiện ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh là từ 100 triệu đồng/năm trở xuống ẢNH: ĐAN THANH

Nâng chất lượng quản lý thuế

Tiếp nhận thông tin về kiến nghị trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên nhận xét việc cơ quan quản lý thường xuyên nghiên cứu, điều chỉnh chính sách thuế cho phù hợp với thực tế cuộc sống là hết sức cần thiết. BĐ Kim Ngoc Tran nêu ý kiến: "Tôi ủng hộ đề xuất này vì ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh cũng cần mốc đối chiếu, so sánh. Trong trường hợp này nên đối chiếu với mức giảm trừ gia cảnh của người làm công ăn lương là phù hợp".

Cũng có BĐ cho rằng điểm cốt lõi là nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế nhằm "giảm gánh nặng hành chính cho đội ngũ thuế lẫn người nộp thuế, từ đó nâng cao chất lượng quản lý thuế". Vì vậy, việc tìm được một con số hợp lý cho ngưỡng doanh thu chịu thuế rất quan trọng.

BĐ Thuy Le nêu: "Doanh thu 100 triệu đồng/năm tương đương với công nhân đi làm mức lương 8,5 triệu đồng một tháng. Chưa tính vốn và công vận hành quản lý giờ, còn phải chịu thuế. Thực tế, ngay cả doanh thu 200 triệu đồng/năm thực chất tương đương doanh thu bán hàng chỉ khoảng 540.000 đồng/ngày, là con số rất thấp".

BĐ Trinh Ha nhận xét: "Tôi cũng nghĩ cần nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, nhưng 1 tỉ đồng thì hơi cao, có thể là 500 triệu. Còn doanh thu dưới 2 tỉ đồng vẫn áp dụng thuế khoán". Tán thành, BĐ Hoai nêu: "Nếu không được 1 tỉ thì tối thiểu phải dưới 500 triệu đồng/năm. Chứ tính ra bao nhiêu chi phí vận hành, tiền vốn, rồi cộng thuế má vô, thật sự không đủ trả tiền thuê nhà luôn chứ đừng nói đến duy trì cuộc sống".

Tìm mẫu số chung

Đa số BĐ tán thành với ý kiến "Cơ quan quản lý nên cân nhắc về đề xuất nâng mức doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh". BĐ Minh Nghĩa nhận xét: "Vì thực tế mỗi một hộ kinh doanh nhỏ lẻ đều có một mô hình rất riêng về vận hành, vốn góp… nên cần nới mức doanh thu chịu thuế đủ rộng để có được mẫu số chung cho các hộ kinh doanh".

BĐ Trường Lưu nêu ý kiến: "Thuế là một trong các nguồn thu lớn của quốc gia, dùng tái đầu tư , kích cầu phát triển. Rất mong chờ chính sách thuế luôn được điều chỉnh phù hợp với sức khỏe nền kinh tế".

Phát biểu trên Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Được, Trưởng ban Chính sách của Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, dẫn số liệu Thuế TP.HCM cho thấy tổng số hộ kinh doanh tính đến tháng 7.2025 là 349.255 hộ. Trong đó, hộ khoán là 248.799 hộ; hộ kinh doanh khoán có doanh thu từ 1 tỉ đồng trở lên là 18.509 hộ (chiếm 7,4%); hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng là 230.290 hộ (chiếm 92,6%). Từ đó, ông nhận xét: "Phương án ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỉ đồng hoàn toàn khả thi, không ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách".

* Rất đúng, doanh thu 1 tỉ đồng/năm thì bình quân 1 ngày phải bán được 3 triệu đồng. Nếu lãi 10 - 15% thì trừ chi phí đầu vào còn khoảng 200.000 - 300.000 đồng. Như vậy 1 tháng thu nhập được khoảng 9 triệu đồng, cần được miễn thuế. Tiên * Chính sách thuế cần đi trước, tính toán theo kịp vật giá. Mạnh * Cần tính toán thấu đáo để duy trì công bằng trong công tác thu thuế. Khánh Đinh Gia



