Thay đổi để thích nghi: hộ kinh doanh cần làm gì trong bối cảnh mới?

Đây cũng là một trong những hoạt động được Techcombank triển khai, bên cạnh những giải pháp toàn diện về tài chính lẫn công nghệ, nhằm thực hiện cam kết đồng hành cùng HKD tháo gỡ các vướng mắc và tận dụng những điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Webinar có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Trọng tài viên Trọng tài quốc tế, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; bà Ngô Thị Lụa - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kế toán và Đại lý thuế Luka (Luka), Ông Trần Hoàng Tiến - chủ chuỗi quán cà phê Hầm Trú Ẩn (Hà Nội), ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Cao cấp phát triển giải pháp, Techcombank cùng sự theo dõi trực tuyến của 5.000 đại diện HKD. Buổi trao đổi cởi mở đã mang đến bức tranh tổng thể về vai trò và ý nghĩa của chính sách, giải đáp các thắc mắc, những câu chuyện thực tế từ HKD và các giải pháp hỗ trợ từ Techcombank.

Toàn cảnh webinar "Thay đổi để thích nghi - Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong bối cảnh mới"

Nghị định 70/2025: bước đệm cho sự phát triển bền vững

Nghị định 70 có hiệu lực từ ngày 1.6.2025, yêu cầu các HKD có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đồng thời, từ năm 2026, phương pháp thuế khoán sẽ chấm dứt, nhường chỗ cho thuế kê khai dựa trên doanh thu thực tế, đánh dấu bước chuyển lớn trong công tác quản lý thuế.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch VTCA, đây là sự chuyển đổi nằm trong một lộ trình chiến lược dài hạn đã được ngành thuế xây dựng nhằm hiện đại hóa, phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo đó, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai không nhằm truy thu hay làm khó người dân, mà để từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, đảm bảo công bằng, minh bạch cho cả cơ quan nhà nước lẫn HKD. Chuyển đổi là cơ hội để HKD thiết lập mô hình vận hành, giảm rủi ro pháp lý, dễ dàng tiếp cận tín dụng để vay vốn và mở rộng kinh doanh trong thời đại kinh tế số", bà Cúc khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam chia sẻ về sự hỗ trợ chính phủ đối với HKD

Song song đó, Nhà nước cũng định hướng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, từ cung cấp miễn phí phần mềm kế toán, nền tảng số, đến tư vấn pháp lý và đào tạo chuyên môn. Từ năm 2026, HKD được miễn lệ phí môn bài, giảm chi phí tuân thủ. Các hộ quy mô lớn còn được khuyến khích chuyển đổi thành doanh nghiệp với ưu đãi miễn thuế thu nhập trong 3 năm đầu, hướng tới mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030.

Dù mang lại nhiều lợi ích nhưng thay đổi này cũng khiến nhiều người e ngại khi đề cập đến chi phí tuân thủ và lúng túng trước các thao tác công nghệ, trong bối cảnh thực tế số lượng HKD sử dụng phần mềm bán hàng chỉ chiếm chưa đến 10% tổng số lượng HKD trên thị trường.

Techcombank "may đo" bộ giải pháp dựa trên nhu cầu thực tiễn của tiểu thương

Phục vụ hơn 2 triệu khách hàng là HKD, ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp - Khối Bán lẻ Techcombank, chia sẻ: "Techcombank đã đến tận nơi, lắng nghe và quan sát để thấu hiểu khó khăn và nhu cầu của các HKD. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nghiên cứu sâu các văn bản pháp luật, làm việc với các đối tác công nghệ, đơn vị tư vấn thuế để xây dựng bộ giải pháp toàn diện, giúp HKD chuyển đổi nhanh, dễ dàng, tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ tốt dựa trên ba trụ cột chính: Phần mềm bán hàng và hóa đơn điện tử; Giải pháp thu nhận và quản lý dòng tiền & Giải pháp ứng vốn".

Để giúp HKD thích nghi nhanh chóng và thực hiện đúng theo quy định của nhà nước, Techcombank đã liên kết với đối tác phần mềm bán hàng ưu đãi miễn phí, mang đến tận nơi cho từng HKD trên các địa bàn tỉnh, cũng như thành phố lớn. Bên cạnh đó, để giúp HKD quản lý thu chi hiệu quả, Techcombank mang tới giải pháp chấp nhận thanh toán không tiền mặt như mã QR, phần mềm thanh toán trên điện thoại (SoftPOS), loa bán hàng SoundBox hay dịch vụ thông báo số dư trên điện thoại (Voice OTT). Bên cạnh đó, giải pháp thấu chi ShopCash sẽ giải quyết bài toán gián đoạn dòng tiền, hỗ trợ tài chính để HKD nhập hàng và triển khai các chương trình khuyến mãi kịp thời khi cần tiền gấp. Đặc biệt, với dòng tiền doanh thu vào cuối ngày chưa được sử dụng ngay lập tức, chúng tôi tư vấn khách hàng bật Techcombank Sinh Lời Tự Động để tối ưu hóa, có thêm một khoản lợi nhuận bổ sung hàng tháng.

Ông Trần Hoàng Tiến - nhà sáng lập và chủ chuỗi quán cà phê Hầm Trú Ẩn

Tham gia trực tiếp, ông Trần Hoàng Tiến, chủ chuỗi quán cà phê Hầm Trú Ẩn, chia sẻ: "Ban đầu tôi khá lo lắng khi phải chuyển sang hóa đơn điện tử và nghe đến việc phải kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thì cũng thấy hơi ‘căng’. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ Techcombank và đối tác tư vấn thuế, chỉ sau 1-2 ngày, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Điều tôi đánh giá cao là mọi thứ được triển khai rất bài bản, dễ hiểu, và chi phí thì hợp lý - phù hợp với quy mô của HKD như tôi. Đặc biệt, nhờ tuân thủ các quy định mà tôi cũng đủ điều kiện vay vốn giải ngân nhanh ngay trên ứng dụng Techcombank, bây giờ rất an tâm về mặt tài chính".

Bà Ngô Thị Lụa nhấn mạnh Luka luôn sẵn sàng hỗ trợ HKD hiểu đúng, làm đúng.

Bà Ngô Thị Lụa, Giám đốc Công ty Luka cho biết: "Với mong muốn đồng hành cùng Techcombank trong hành trình hỗ trợ HKD, Luka đã tổ chức các buổi đào tạo miễn phí, hướng dẫn từ cách phân biệt thuế khoán và thuế kê khai đến lập hóa đơn điện tử, kết nối máy tính tiền và nghĩa vụ thuế. Luka còn cung cấp nhiều ưu đãi cho khách hàng của Techcombank như miễn phí 100 suất tư vấn 1:1 với chuyên gia hơn 30 năm kinh nghiệm, 5000 gói tư vấn cơ bản và ưu đãi phí dịch vụ kê khai thuế theo ngành nghề, nhằm giảm gánh nặng về chi phí, công nghệ, giúp tiểu thương tự tin chuyển đổi và sẵn sàng phát triển trong dài hạn."

Nhận thấy sự quan tâm lớn từ hộ kinh doanh, các đối tác của Techcombank như Cenvi, Misa, Sapo sẵn sàng tài trợ hàng trăm phần mềm bán hàng cũng như gói tư vấn thành lập doanh nghiệp dành cho hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi mô hình.

Các webinar còn là cơ hội để các HKD đặt câu hỏi và nhận giải đáp trực tuyến từ chuyên gia. Trong buổi webinar chủ đề "Thay đổi để thích nghi - Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong bối cảnh mới", những thắc mắc từ lấy hóa đơn cho hàng hóa đầu vào, chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai đến việc tách bạch dòng tiền kinh doanh, đều được bà Nguyễn Thị Cúc, bà Ngô Thị Lụa, và ông Ngô Anh Tuấn giải thích rõ ràng, giúp HKD hết băn khoăn và tự tin hơn trong việc áp dụng hóa đơn điện tử cũng như tuân thủ các quy định.

Ông Ngô Anh Tuấn cho biết Techcombank cam kết là bệ phóng giúp HKD chuyển đổi và tăng trưởng mạnh mẽ

Kết thúc webinar, ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Cao cấp phát triển giải pháp, Techcombank khẳng định: "Chúng tôi tin rằng chuyển đổi trong chính sách là xu hướng tất yếu và với sự chuẩn bị đúng, cùng sự đồng hành, thấu hiểu của Chính phủ và các tổ chức như Techcombank, đây sẽ là "bệ phóng" để các HKD tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Techcombank sẽ luôn là người bạn đồng hành tận tâm và tin cậy trên hành trình đó".