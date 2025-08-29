Kiến nghị hộ kinh doanh doanh thu trên 1 tỉ mới phải nộp thuế

Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín vừa có công văn gửi Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Tài chính, Cục Thuế (Bộ Tài chính) góp ý về quản lý thuế và chính sách thuế, hóa đơn với hộ kinh doanh.

Hiện, ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh là từ 100 triệu đồng/năm trở xuống ẢNH: ĐAN THANH

Doanh nghiệp này phân tích, hiện nay, người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân 11 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng/người.

Theo các phương án xây dựng mức giảm trừ gia cảnh tại dự thảo tại luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), mức này có thể nâng lên lần lượt là 15,5 triệu đồng/tháng và 6,2 triệu đồng/tháng/người.

Trong khi đó, hộ kinh doanh, đặc biệt là hộ kinh doanh không có thu nhập từ tiền lương, tiền công chỉ được miễn thuế đối với ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng/năm đến hết năm 2025 và ngưỡng 200 triệu đồng/năm kể từ năm 2026.

Quy định này là bất bình đẳng cho người nộp thuế là hộ kinh doanh so với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Do đó, cần xây dựng mức doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh tiệm cận, tương đồng với mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo phương án giả định là 15,5 triệu đồng/tháng (tức 186 triệu đồng/năm).

Kiến nghị nâng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng/năm

Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín tính toán, mức doanh thu miễn thuế có thể được tính bằng giá trị gia tăng của hộ kinh doanh tạo ra tương ứng với mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 186 triệu đồng/năm.

Giả thuyết xây dựng cách tính toán và số liệu cụ thể của Công ty Trọng Tín ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể bằng mức giảm trừ gia cảnh trong năm (186 triệu đồng) chia (:) tỷ lệ thuế giá trị gia tăng tương ứng từng lĩnh vực (1%, 3% và 5%), sau đó được nhân (x) với mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cơ bản là 10%.

Như vậy, doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh trong hoạt động thương mại là 1,86 tỉ đồng. Giả thuyết có 85% hộ kinh doanh hoạt động lĩnh vực thương mại trong nền kinh tế, khi đó mức doanh thu miễn thuế với cơ cấu 85% là 1,58 tỉ đồng.

Tương tự, doanh thu miễn thuế đối với hoạt động sản xuất, dịch vụ có bao thầu nguyên vật liệu là 620 triệu đồng, với cơ cấu 10% trong nền kinh tế, doanh thu miễn thuế là 62 triệu đồng. Với hoạt động sản xuất, dịch vụ không bao thầu nguyên vật liệu, doanh thu miễn thuế là 372 triệu đồng, với cơ cấu 5% trong nền kinh tế, doanh thu miễn thuế là 18,6 triệu đồng.

Như vậy, doanh thu miễn thuế tính trung bình của nền kinh tế là 950,66 triệu đồng; tính trung bình theo cơ cấu hộ kinh doanh là 553,86 triệu đồng.

Trên cơ sở tính toán như trên, Công ty Trọng Tín kiến nghị để mức doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh nên là 1 tỉ đồng/năm.

Theo số liệu của Thuế TP.HCM, thu ngân sách của hộ kinh doanh năm 2024 đạt 8.269 tỉ đồng, chiếm 1,62% tổng thu ngân sách của TP.HCM; 7 tháng đầu năm 2025 thu đạt 6.248 tỉ đồng, chỉ chiếm khoảng 1,66%.

Tổng số hộ kinh doanh tính đến tháng 7.2025 là 349.255 hộ. Trong đó, hộ khoán là 248.799 hộ; hộ kinh doanh khoán có doanh thu từ 1 tỉ đồng trở lên là 18.509 hộ (chiếm 7,4%); hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng là 230.290 hộ (chiếm 92,6%).

"Từ số liệu trên cho thấy, thực hiện phương án doanh thu miễn thuế là 1 tỉ đồng hoàn toàn khả thi, không ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách", ông Nguyễn Văn Được, Trưởng ban Chính sách của Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, nhấn mạnh.

Trước đó, tham gia góp ý vào dự thảo luật Quản lý thuế (sửa đổi) tại một số hội nghị, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, kiến nghị nghiên cứu nâng mức doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh lên 400 - 500 triệu đồng/năm, nhằm giảm số lượng đối tượng phải quản lý, giảm gánh nặng hành chính.

"Từ năm 2026, cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế (trong khi hiện nay mức này là 100 triệu đồng/năm). Tuy nhiên, doanh thu 200 triệu đồng/năm thực chất tương đương với doanh thu bán hàng chỉ khoảng 540.000 đồng/ngày, là con số rất thấp.

Trong khi đó, mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân hiện nay đang có xu hướng tăng, dự kiến sẽ được trình vào tháng 10 tới", bà Cúc lý giải.