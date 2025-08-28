Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Chỉ 4 tháng nữa xóa thuế khoán, hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?

Đan Thanh
Đan Thanh
28/08/2025 18:30 GMT+7

Chuẩn bị cho việc xóa thuế khoán, chuyển sang kê khai thuế, hộ kinh doanh cần nhanh chóng, chủ động tìm hiểu chính sách pháp luật thuế, các quy định liên quan đến ghi chép sổ sách, lập hóa đơn, lưu trữ chứng từ…

Từ năm 2026, phương pháp thuế khoán được xóa bỏ. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang kê khai thuế.

Chỉ 4 tháng nữa xóa thuế khoán, hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì? - Ảnh 1.

Từ năm 2026, khoảng 2 triệu hộ kinh doanh sẽ chịu tác động trực tiếp từ việc xóa thuế khoán

ẢNH: ĐAN THANH

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế, Bộ Tài chính), cho rằng điểm then chốt nhất của phương pháp kê khai thuế chính là dựa trên doanh thu thực tế.

Để chuẩn bị triển khai xóa thuế khoán từ năm sau, Chính phủ đã xây dựng lộ trình cụ thể. Bước đầu tiên là theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, từ ngày 1.6, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng trở lên bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. 

Đây là quá trình làm quen để hộ kinh doanh tiếp cận dần, thành thạo quy trình xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Đồng thời, khi thấy vấn đề phát sinh, cả cơ quan quản lý và hộ kinh doanh sẽ cùng đồng hành, hoàn thiện.

Bước tiếp theo tiến tới là từ năm 2026, tất cả hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế sẽ phải áp dụng phương pháp này.

Hiện nay, ngưỡng doanh thu nộp thuế là 100 triệu đồng/năm. Theo luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024, từ ngày 1.1.2026, ngưỡng này sẽ được nâng lên 200 triệu đồng/năm.

Đồng thời, trong thực tiễn, cơ quan xây dựng pháp luật cũng đang nghiên cứu khả năng đề xuất Quốc hội và Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu nộp thuế lên khoảng 500 triệu đồng/năm để phù hợp với tình hình thực tế.

"Như vậy, về cơ bản, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng/năm cũng sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền", bà Hà nhấn mạnh.

Bỏ thuế khoán, U.80 bắt đầu học dùng máy tính tiền, xuất hóa đơn

Chủ động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ pháp lý

Trước bối cảnh hàng loạt quy định mới về thuế ra đời, bà Hà lưu ý, hộ kinh doanh cần chủ động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình trong hoạt động kinh doanh; nhận thức sâu sắc về hệ quả pháp lý đối với việc không tuân thủ, xác định việc gì tự làm, việc gì thuê dịch vụ (dịch vụ hóa đơn điện tử, dịch vụ kế toán, dịch vụ đại lý thuế)...

Chỉ 4 tháng nữa xóa thuế khoán, hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì? - Ảnh 2.

Các hộ kinh doanh cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống để đáp ứng tốt nhất việc chuyển đổi

ẢNH: ĐAN THANH

Trao đổi với Thanh Niên, ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế, nhìn nhận việc chuyển đổi từ khoán thuế sang hình thức kê khai thuế đòi hỏi hộ kinh doanh phải nâng cao tự giác tuân thủ nghĩa vụ thuế, tự kê khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế của mình.

Hộ kinh doanh và người nộp thuế nói chung cần nâng cao tính chủ động trong tìm hiểu chính sách pháp luật thuế, các quy định liên quan đến ghi chép sổ sách, lập hóa đơn, lưu trữ chứng từ…

Trong quá trình tìm hiểu, người nộp thuế nên tiếp nhận thông tin, hướng dẫn từ các nguồn chính thức thông qua website, fanpage, đầu mối đường dây nóng hỗ trợ của cơ quan thuế…, tránh hoang mang trước những thông tin sai lệch, thiếu căn cứ lan truyền trên mạng xã hội hoặc các kênh thông tin không chính thức.

Từ góc độ nhà cung cấp dịch vụ, ông Nguyễn Quang Khải, Phó giám đốc Khối Giải pháp bán lẻ (Công ty cổ phần MISA), phân tích giai đoạn trước đây, khi các hộ kinh doanh triển khai công nghệ thường phải sử dụng nhiều giải pháp từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Ví dụ, để vận hành một cửa hàng, họ phải dùng phần mềm bán hàng, phần mềm hóa đơn, phần mềm ghi sổ và phần mềm kế toán. Như vậy, trên một chiếc máy tính hay điện thoại, hộ kinh doanh có thể phải cài 4 ứng dụng khác nhau.

Tuy nhiên, hiện nay, trên thị trường có nhiều gói giải pháp toàn diện cho hộ kinh doanh. Toàn bộ các khâu được tích hợp trên một nền tảng duy nhất: từ bán hàng, xuất hóa đơn, kê khai thuế cho đến hoàn thiện sổ sách kế toán, khá tiện dụng, dễ dàng. Hộ kinh doanh không có gì phải e ngại.

Về việc tìm hiểu các thông tin liên quan, ông Khải lưu ý, Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp là một kênh hữu ích. 

Được Cục Thuế ra mắt ngày 18.8, cổng thông tin nêu trên sẽ liên tục cập nhật tin tức, chính sách thuế mới nhất, đồng thời cung cấp hướng dẫn cụ thể về đăng ký kinh doanh, kê khai, nộp thuế, quản lý sổ sách kế toán. 

Các chuyên mục riêng cho hộ kinh doanh và quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp được thiết kế chi tiết, giúp người dùng dễ dàng kê khai thuế các mẫu tờ khai đúng quy định...

Xem thêm bình luận